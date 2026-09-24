56歲男中度脂肪肝拖成肝炎 醫師：別只盯著肝指數

台南一名56歲林姓男子長期有糖尿病、高血壓，近年飽受慢性疲勞困擾，雖曾透過飲食、運動及藥物控制，狀況仍未明顯改善，經安南醫院消化內科主任蔡坤峰檢查發現，林男BMI達29，肝功能指數GPT更高達正常值3倍，超音波顯示中度脂肪肝，進一步排除B、C型肝炎後，確診為代謝性脂肪性肝炎。

蔡坤峰表示，代謝性脂肪性肝炎患者常同時伴隨肥胖、糖尿病、高血壓等代謝問題，因此治療不能只著眼於降低肝指數，而應同步控制體重、改善胰島素阻抗及降低慢性發炎，並評估肝纖維化風險。

他指出，近年GLP-1類藥物（俗稱瘦瘦針）已有研究支持應用於體重及代謝疾病管理，部分患者可藉此減少肝臟脂肪、改善胰島素阻抗，不過，對於肥胖程度較高、傳統減重方式成效有限者，也可評估內視鏡縮胃等微創治療，搭配藥物及生活型態調整。

蔡坤峰說，臨床評估也相當重要，包括肝纖維化掃描可了解肝臟硬度，身體組成分析可掌握內臟脂肪與肌肉比例，DXA雙能量X光吸光儀則可進一步評估身體組成，協助追蹤治療效果。

蔡坤峰提醒，脂肪肝不只是肝臟問題，也是全身代謝失衡的警訊，民眾若健檢發現脂肪肝或肝功能異常，不宜只靠節食或自行服用保健食品，應進一步確認是否有肝纖維化及糖尿病、肥胖等代謝問題，及早建立飲食、運動與體重管理計畫，降低未來肝硬化及心血管等疾病風險。