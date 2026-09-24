台鐵全台首輛寶可夢聯名列車明上路！平日常態班表也搭得到

台鐵通勤列車繼2016年聯名Hello Kitty後，時隔10年再度攜手國際知名IP，由奪下台北車站商場的新光三越集團推出寶可夢30周年主題列車，從明天起一直到12月中旬，除了周末有6車次專列行駛外，平日也會加入台鐵常態班表，營運區間路線。新光表示，本次策劃從去年發想，與奪下經營權無關，但不排除未來和台鐵有更多創新合作的可能。

接手台北車站商場的新光三越趁周年慶，攜手台鐵推出寶可夢30周年主題列車，搭上中秋連假第一天即將正式上線，一路航行到12月13日。期間有6周末行駛的列車次，皆是從台北站10時37分出發，單趟運行於4時44分抵達新左營站，沿路停靠桃園、台中、嘉義及台南。

新光三越表示，6列專列車乘車即送禮包，5700張車票已進入熱賣倒數。彩繪列車預計可以為全台門市引流超過10萬人次、帶動來客數成長5%以上。

新光三越指出，相關規畫從去年就開始洽談、發想，與取得北車商場經營全無關聯，但不排除未來和台鐵有更多創新合作的可能。

而由於寶可夢列車平日也會投入台鐵常態班表，台鐵公司副總經理劉雙火表示，旅客可以到台鐵官網查看今日行駛路線與時刻表。本次彩繪車廂，不只外觀有歷代經典角色塗鴉，內裝更是首度納入精靈球及冒險元素，跨世代寶可夢迷沒坐到車「損失就大了」，呼籲旅客跟著寶可夢，一起貫穿西部幹線。

台鐵公司副總經理劉雙火戴上皮卡丘頭套，上車試乘。記者孟嘉美／攝影

寶可夢主題列車車廂內部巧妙融入角色圖案，營造沉浸式乘車體驗。記者張文玠／攝影

台鐵EMU800型區間車換上寶可夢30周年彩繪塗裝，外觀集結歷代經典寶可夢，吸引鐵道迷目光。記者張文玠／攝影

寶可夢主題列車車廂內部巧妙融入角色圖案，營造沉浸式乘車體驗。記者張文玠／攝影

寶可夢主題列車車廂內部巧妙融入角色圖案，營造沉浸式乘車體驗。記者張文玠／攝影

寶可夢主題列車車廂內部巧妙融入角色圖案，營造沉浸式乘車體驗。記者張文玠／攝影