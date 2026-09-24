中秋烤肉別烤出危機！卡式爐牢記「3要3不3注意」

中秋連假將至，親友聚會與戶外烤肉進入高峰，消防局提醒，卡式瓦斯爐若使用不當，易因熱能蓄積或瓦斯外洩釀災，民眾只要牢記「3要、3不、3注意」口訣，就能吃得美味又安心。

台中市消防局指出，「3要」著重安全選購與安裝。民眾應選購貼有經濟部標準檢驗局合格認證及安全標章的瓦斯罐與爐具，使用前仔細檢查罐體有無鏽蝕、漏氣或異味，安裝時務必將瓦斯罐的環扣缺口對準卡式爐導引片。

「3不」則在防止危險熱蓄積。消防局強調，不可將兩台以上卡式爐並排緊鄰使用，以免輻射熱相互加熱；不可使用超過爐架面積的烤盤或鍋具，避免熱能向下烘烤罐體；更不可倒放瓦斯罐、自行改裝管線，或以其他火源加熱罐體。

至於「3注意」，消防局提醒，烤肉務必在戶外或通風良好處進行，防範一氧化碳中毒；烹調完畢應立即關閉旋鈕，並將瓦斯罐卸下與爐具分開存放；老舊瓦斯罐應定期汰換，平時直立存放於陰涼乾燥處，避免碰撞。

消防局呼籲，居家安全應從日常預防做起，透過安全設備與正確用氣觀念，降低瓦斯事故風險，讓全家人平安共度月圓人團圓的中秋佳節。