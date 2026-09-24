秋分燥邪來襲 小心嘴破、流鼻血、便祕 中醫揭「上火」調養關鍵

9月23日秋分剛過，開始晝夜均分、秋意漸濃。隨著季節轉換，不少民眾也出現口乾舌燥、嘴破、鼻腔乾燥，甚至便祕等不適。中醫師賴俊宏提醒，秋季燥氣較盛，容易耗傷人體津液，但出現這些症狀不一定都是「上火」，若未經辨證就自行服用清熱退火藥物，反而可能造成身體負擔。

賴俊宏表示，秋分過後，白天逐漸縮短、夜晚增長，氣候也慢慢轉涼。不過，台灣9月底仍可能出現高溫，民眾除了留意早晚溫差，也應注意環境乾燥及水分補充。中醫認為，秋燥容易引起口乾、咽乾、鼻乾及皮膚乾燥，部分民眾還可能出現口腔潰瘍、鼻出血、睡眠不佳或排便不順。

賴俊宏強調，中醫所稱的「上火」並非單純體內熱量過多，而是涉及外感燥熱、鬱熱、陰虛火旺等不同證型，必須依個人體質及症狀判斷，不能一味清熱。

賴俊宏分享，一名身材瘦弱的高三男學生，因升學壓力大、讀書時間拉長，長期睡眠不足，反覆出現口腔潰瘍。雖然使用口內膠後能暫時緩解疼痛，但嘴破仍不斷復發，甚至伴隨感冒、頭痛及發燒等症狀，讓他不堪其擾。

這名高三男學生經診察舌象、脈象及整體症狀後，判斷屬於「陰虛火旺」合併「脾胃虛寒」，並非單純實熱。賴俊宏說，經依個人體質調整中藥，兼顧脾胃調理及滋陰清熱，約兩周後，學生的口乾、反覆嘴破及便祕獲得改善，原先的發燒、感冒症狀也未再出現。

賴俊宏指出，嘴破成因相當多元，除了壓力、睡眠不足，也可能與口腔咬傷、免疫反應及鐵、葉酸、維生素B12缺乏有關。一般口腔潰瘍約一至兩週可自行癒合，若超過兩周仍未痊癒，或出現潰瘍擴大、反覆出血、硬塊及麻木，應儘速至牙科、口腔外科或耳鼻喉科檢查，排除口腔癌等疾病。

秋分該如何調養？賴俊宏建議，平時應適量補充水分，攝取新鮮蔬果及均衡營養。嘴破期間則應避免辛辣、過酸、過燙及粗硬食物，以免刺激傷口。番茄含有維生素C及茄紅素，可作為均衡飲食的一部分，但不能取代口腔潰瘍的治療。

另外，可將綠豆、薏仁及少量芡實煮成清爽粥品，作為秋季點心。不過，脾胃虛寒、容易腹瀉者不宜大量食用，血糖控制不佳者則應減少或不加糖。賴俊宏強調，秋季養生不必一味進補或退火，依照體質調整飲食、規律作息，才是維持健康的關鍵。