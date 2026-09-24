腦動脈瘤破裂有多危險？醫師：第1次破裂就可能致命 突發劇烈頭痛別拖

花蓮縣新城鄉第一選區鄉民代表參選人邱鳳英於22日晚間在中秋聯歡活動中突然昏厥，據了解，可能為腦內血管瘤破裂導致顱內出血，宣告不治。醫師表示，腦動脈瘤並非一般所說的「腦部長了一顆腫瘤」，而是腦血管壁出現結構異常，形成像氣球般向外膨出的薄弱處，一旦血壓突然升高或血管壁承受壓力，可能造成動脈瘤破裂出血，若民眾突然出現頭痛欲裂，務必盡快就醫檢查。

林口長庚醫院神經外科系主任徐鵬偉表示，腦動脈瘤破裂通常是急性發作，臨床上最典型的警訊就是突然出現、不同於過去經驗的劇烈頭痛，若同時出現意識改變、昏迷、肢體無力等神經學症狀，更應立即就醫。

徐鵬偉說，腦動脈瘤是一種相當危險疾病，形成的相當突然，一般而言血管有彈性及厚度，而血管瘤就像血管上的脆弱點，如同吹氣球一樣，那個的點的血管壁變薄，假如支撐不住或血壓突然變高，就有破裂風險。可能因為高血壓、動脈粥樣硬化及其他血管相關問題都可能增加血管病變風險，因此三高族群平時應注意血壓、血脂等慢性病控制，維持正常生活作息，避免過度勞累。

徐鵬偉說，腦動脈瘤破裂屬於出血型腦中風的一種，但不能單純以「動脈瘤破裂一定比較嚴重」來判斷病情，實際嚴重程度仍取決於出血量、出血位置及患者當下的意識與神經功能狀態。

至於腦動脈瘤是否能透過一般檢查發現，徐鵬偉說，一般超音波無法檢查腦部動脈瘤，若臨床上有需要，可透過電腦斷層血管攝影或磁振造影血管攝影等非侵入性檢查評估；更精確確認血管狀況，則可進一步接受腦血管攝影。

徐鵬偉提醒，腦血管瘤破裂會造成腦部刺激，臨床上大概破第1次有三分之一的人就撐不過去，破2次有三分之二會過世，目前醫學上沒有看過在短時間之內連續破3次還能夠活下來的病人。因此若突然出現不尋常頭痛，務必盡速就醫。