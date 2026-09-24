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中秋連假好天氣賞月條件佳 氣象署：舒力基威脅大減、下周三變天

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
未來1周迎風面地區或多或少零星降雨，山區和南部近山區可能有午後降雨情況，不過大部分時間多雲到晴天氣為主。聯合報系資料照
未來1周迎風面地區或多或少零星降雨，山區和南部近山區可能有午後降雨情況，不過大部分時間多雲到晴天氣為主。聯合報系資料照

明天中秋節，中央氣象署氣象預報中心資深預報員葉致均表示，中秋節天氣相當穩定，明天晚上賞月機率相當高，至於山區要視午後水氣消散程度而定，平地賞月條件相當不錯。

未來1周水氣不多，明天大台北、東半部、恆春半島會有零星降雨的情況，不過下半天開始水氣逐漸減少，迎風面地區雲量有逐漸減少趨勢。山區有午後對流影響，雲量會稍微偏多，不過入夜之後雲系逐漸消散。所以明天各地賞月條件相當不錯。

葉致均表示，未來1周天氣以比較晴朗穩定天氣為主，只有迎風面地區和午後山區、南部近山區可能還是有降雨情形出現。溫度方面，白天高溫可以來到30度以上，局部地區像是內陸地區可能來到34、35度左右，不過夜晚清晨低溫偏涼，整體日夜溫差偏大，早出晚歸留意溫度變化。

台灣附近目前雲量偏少，不過，他說，東半部海面有一些水氣正在發展，預計今晚到明天水氣開始有稍微接近台灣的情形。雖然移入過程有稍微減弱趨勢，不過迎風面地區還是會有零星降雨情形。

關於颱風消息，葉致均表示，台灣東南東方3500公里海面上的舒力基颱風，最新資料顯示，它未來1、2天偏西北西方向移動，周六開始它在台灣東方海面開始逐漸有北轉狀況，且北方的太平洋高壓勢力逐漸東退，所以周六逐漸往北方向移動，接著往東北方向遠離。目前資料來看，這個熱帶系統對台灣影響有明顯降低的情形。

明天開始中秋節、教師節連續假期，葉致均表示，台灣東方外海有降水回波正在發展，預計今天下半天開始，這些降水雲系往台灣東半邊移動，造成迎風面的基隆北海岸、東半部地區、恆春半島，今晚起有零星降雨，其他地方維持多雲到晴天氣為主，午後山區和南部近山區有午後降雨出現。

葉致均說，今天到明天台灣附近風場以偏東風環境為主，所以迎風面地區有零星降雨情況出現。周六隨著舒力基颱風北上過程，轉為吹北風情形，不過颱風和台灣有一段距離，目前看起來對桃園以北天氣影響程度不到這麼大。周日、下周一颱風在台灣東方海面逐漸北上，下周一就會加速往東北方向遠離，往日本南方海面前進，所以對台灣天氣沒有太大影響。

下一個天氣影響時間點，葉致均表示，下周三開始，北方高壓逐漸往南移動，是東北季風逐漸增強的過程。

未來降雨趨勢，他說，今天到明天東方水氣有稍微移入到台灣的情形，尤其今晚到明天大台北、東半部、恆春半島或多或少有零星降雨情況出現，午後山區和南部近山區可能有午後降雨出現，但降雨情況不到特別明顯。

葉致均表示，周六到下周二，整個水氣有更為減少的趨勢，各地天氣多雲到晴，只有午後山區有零星降雨情況，整體降雨更為減少。天氣轉變時間點預計下周三開始，東北季風逐漸增強，桃園以北和東半部地區開始有零星降雨情況出現，山區可能以午後降雨為主。

未來1周迎風面地區或多或少零星降雨，山區和南部近山區可能有午後降雨情況，不過大部分時間多雲到晴天氣為主。

他說，周六、周日舒力基颱風影響，東半部（含蘭嶼綠島）、恆春半島有長浪發生機會。周六彰化至台南地區清晨會有局部霧或低雲影響。周六至下周三是第二次年度大潮，彰化以北、澎湖沿海漲潮時水位偏高，沿海活動留意海水倒灌現象。

舒力基颱風昨晚形成，影響台灣機率低。圖／中央氣象署提供
舒力基颱風昨晚形成，影響台灣機率低。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

氣象署 恆春 中秋節 颱風

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