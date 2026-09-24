挪威海鮮9/25華山開展　從產地解密鮭魚、鯖魚的美味關鍵

從冰冷純淨海域、鮭魚養殖科技到鯖魚黃金捕撈季，跨越九千公里一次看懂「產地為何決定品質」

全球每天有近 3,800 萬份餐點享用著來自挪威的海鮮。對本土人口僅約 550 萬的極北之國而言，要將這份純淨美味帶入千萬家庭，仰賴的正是與台灣這類高度成熟市場的長年攜手。為此，挪威海產推廣協會（Norwegian Seafood Council, NSC）特別選在台北華山 1914 文化創意產業園區中 2 館，於 9 月 25 日至 9 月 28 日打造《極地任務：解鎖挪威海鮮秘寶——9,000公里的純淨遠征》品牌體驗展。展覽以 「Origin Matters — 產地決定品質」 為核心，透過沉浸式體驗，把挪威冰冷海域、峽灣生態、養殖科技、捕撈季節與永續漁業管理完整呈現給台灣市場，全展期免費入場。

挪威海產推廣協會東南亞總監 Åshild Nakken 表示：「在台灣，無論是生鮮超市的採買推車，或是日料店裡備受喜愛的生食厚切與家常熟烹，挪威鮭魚與鯖魚的身影早已無所不在。台灣消費者懂吃、更講究食材來源與質地，對魚鮮風味有著細膩敏銳的鑑賞力，使台灣長年穩居挪威海鮮在亞洲不可或缺的核心市場，也是全球在海鮮品味與飲食文化上最成熟的指標夥伴之一。」

她進一步指出：「一尾好魚的鮮美與油香，究竟從何而來？透過本次展覽，我們希望幫助大家發現：極致海鮮的美味早在抵達廚房之前就已經開始，它始於產地的人們、純淨的自然環境，以及長年累積的專業與承諾。」

圖／挪威海產推廣協會提供

從挪威的海開始：冰冷純淨的海域，是品質的第一站

走進展場，觀展民眾將從挪威峽灣與海岸地景出發，循著鮭魚與鯖魚的路徑，理解「產地」如何一步步形成最後入口的風味與品質。這也是本次展覽希望傳達最簡單、卻最核心的一件事：高品質的海鮮，從海裡就開始了。

一尾挪威養殖鮭魚如何長大？從97.5%水體空間一窺頂級品質與「鮭魚壽司」起源

在台灣的日料店或壽司盤上，鮭魚早已是深受喜愛的經典主角，許多人更習慣將它與日本料理文化緊密相連。然而鮮為人知的是，這項風靡全球的飲食風潮，其實始於 40 年前挪威海鮮業者與日本料理先鋒的攜手合作——正是純淨冰冷的大西洋養殖鮭魚，讓生食鮭魚正式走入壽司的殿堂，締造了席捲全球的美味傳奇。

能達到嚴格的生食級標準，關鍵全在產地。鮭魚展區以海上養殖環境為概念打造情境裝置，帶領參觀者走進鮭魚從海域、養殖到餐桌的完整旅程：大型箱網嚴格遵循「97.5% 水體空間、魚群僅占約 2.5%」的低密度標準，給予鮭魚無拘無束的活動空間，歷經最長三年的充足運動與生長，自然形成緊實肉質、豐富油脂與細膩口感。現場並透過沉浸式 VR 內容，展示挪威如何運用影像辨識、雷射等科技全天候監測魚隻福祉，並藉由高標準低溫冷鏈維持抵達市場時的極鮮品質。

圖／挪威海產推廣協會提供

為什麼挪威鯖魚要等到秋天？28%脂肪背後，是季節，也是選擇，更是尊重

相較於智慧養殖的鮭魚，挪威野生鯖魚說的則是另一個關於「順應自然與耐心等待」的故事。每年 9 月至 11 月是挪威鯖魚最重要的秋季黃金捕撈期。歷經整個夏季在冰冷海域的充沛攝食，鯖魚在此時脂肪含量最高可達約 28%，魚身布滿象徵極地血統的深藍色虎斑紋，同時富含 Omega-3、維生素 D 與 B12，成就了豐腴多汁的肉質與濃郁香氣。

展區以漁船與漁網意象重現捕撈現場，並透過互動遊戲引導民眾認識其產地特色。但「在最肥美的時候捕撈」絕非無限制索取，挪威鯖魚漁業嚴格依循科學配額與國際海洋考察理事會（ICES）的專業建議進行管理，在享受大自然恩賜的同時，體現對海洋生態的長遠承諾與敬重。

雖然鮭魚與鯖魚是截然不同的魚種、走著不同的生命旅程，但牠們背後共享著同一個源頭故事——同樣來自純淨冰冷的海域，歷經世代傳承的專業經驗，以及對頂級品質的始終堅持。

圖／挪威海產推廣協會提供

認明 Seafood from Norway 把挪威海鮮帶到日常餐桌

「我的挪威廚房（My Daily Norwegian Kitchen）」展區重點介紹「Seafood from Norway」官方產地標章，協助消費者在走入日常零售與餐飲通路時，能一眼辨識來自挪威冰冷純淨海域的品質保證；現場亦規劃「你的挪威海鮮餐盤」互動體驗，讓大人與孩子用趣味拼貼，從認識產地進一步探索海鮮的日常搭配。此外，完成餐盤體驗後還能與全球代言人哈蘭德展示牆合影打卡，參加限定抽獎，有機會將哈蘭德官方親筆簽名球衣及紀念好禮帶回家。

不只看展，也真正吃到：每日限時挪威海鮮品嚐

理解產地之後，最直接的驗證仍然是味覺。展期每日 11:00 及 15:00 將推出兩場限量挪威海鮮品嚐活動，邀請參觀者從實際風味中感受挪威鮭魚與鯖魚不同的質地與特色。

完成全場科普互動與五色集章任務，還可獲得限定集章明信片、挪威海鮮吉祥物鑰匙圈及百八魚場鮭魚握壽司兌換券等活動好禮，將展場體驗延伸至日常餐飲場景。活動並串聯百八魚場 9 月「挪威鮮味季」，推出集結挪威鮭魚與鯖魚的期間限定餐點，讓消費者離開華山後，仍可繼續探索兩種挪威代表性海鮮的不同風味。

從跨越 9,000 公里的產地旅程，到最後真正端上自己的餐桌，《極地任務》希望讓台灣消費者重新認識一件看似簡單的事情：當我們選擇海鮮時，除了選擇魚種，更要認明它從哪裡來——Origin Matters，產地決定品質。

展覽活動資訊

展覽名稱：《極地任務：解鎖挪威海鮮秘寶——9,000公里的純淨遠征》品牌體驗展

開放日期：2026 年 9 月 25 日（五）至 9 月 28 日（一）

展覽時間：每日 10:00 – 18:00

展覽地點：華山 1914 文化創意產業園區 中 2 館（台北市中正區八德路一段 1 號）

入場方式：全展期免費入場

限定活動與觀展好禮：

● 極鮮美饌試吃：展期每日指定兩場（11:00、15:00）限量提供主廚監製挪威海鮮美饌品鑑，送完為止。

● 全場互動闖關好禮：完成全場科普互動與五色集章任務，即可獲得「五色集章明信片」、「挪威海鮮吉祥物鑰匙圈」、「百八魚場 鮭魚握壽司兌換券」（數量有限，送完為止）。

● 球星好禮抽獎：完成「你的挪威海鮮餐盤」並持成品與哈蘭德展示牆合影打卡，即可抽哈蘭德官方簽名球衣與挪威海鮮紀念足球。

● 餐飲通路聯動合作：憑展場闖關贈送之兌換券，可至全台百八魚場門市兌換鮭魚握壽司；串聯 9/1 – 9/30 全台門市「挪威鮮味季」，點購「極鮮挪威鮭鯖雙拼盛合（2人份）」即贈吉祥物鑰匙圈 2 個；點購挪威海鮮相關品項滿 350 元以上即贈 1 個（贈品數量有限，送完為止）。