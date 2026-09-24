國慶空中操演 松山機場部分航班將異動

今年國慶除10月10日進行正式的空中操演外，9月30日、10月2日、10月5日及10月6日也有預演，另10月1日、7日、8日為天候不佳時的預備日，屆時部分參與操演的飛機與直升機將於松山機場起降，相關時段的國際線、兩岸及國內線航班將受影響。

交通民航局表示，台北國際航空站配合國慶籌備委員會規畫的空中操演排程，松山機場部分航班將有異動，請旅客提早規畫行程，出發前務必向航空公司確認航班動態。

為降低民眾行旅影響，民航局指出，台北國際航空站於本月23日邀集國慶籌備會、空軍司令部、民航局、航管單位、飛航松山機場的航空公司與地勤業者等召開協調會。因涉及航班運行，已請航空公司預先妥善規劃調整方案，並盡早通知已訂位旅客。

民航局表示，為顧及民眾行旅需求，台北國際航空站已協調航空公司以「不取消航班」為原則，透過調整起降時間或增加航機攜帶油量等方式因應。

各航空公司刻正整備並將於官網公布異動資訊及通知已訂位旅客。民航局呼籲，近期搭機旅客提早規劃行程，出發前務必確認航班最新動態，以減少在機場等候時間。