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「秋老虎」發威 今年144名兒少熱傷害就醫「喊渴才喝水已太慢」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
入秋仍要注意預防熱傷害，白天高溫仍可能達到32至34度以上，外出需做好防曬並多補充水分。聯合報系資料照
入秋仍要注意預防熱傷害，白天高溫仍可能達到32至34度以上，外出需做好防曬並多補充水分。聯合報系資料照

時序入秋，高溫威脅仍在。根據疾管署「即時疫情監測及預警系統」通報急診就醫資料，截至9月23日，今年18歲以下兒童及青少年因熱傷害至急診就醫已達144人次。中秋連假將至，不少家庭規畫出遊、烤肉或戶外活動，國健署提醒，「秋老虎」威力不可輕忽，兒童新陳代謝快、體表水分蒸發速度較快，長時間待在高溫環境又沒有適時補水、休息，小心熱傷害。

熱傷害並非只有盛夏才會發生。國健署指出，即使進入秋季，台灣部分地區白天仍可能出現高溫，過去也曾提醒秋季高溫同樣可能引發熱痙攣、熱衰竭及中暑，其中又以中暑最嚴重，若沒有及時處置，可能導致器官衰竭甚至死亡。家長尤其不能因為「已經秋天了」就降低警覺。

如何幫孩子避開熱傷害？國健署提出「防熱4招」。第一招是「穿得舒適」，衣物以淺色、透氣排汗材質為主，尤其幼兒不要包得太緊、穿得太多，以免妨礙身體散熱。

第二招是「遮陽通風」。帶孩子外出可戴具防紫外線功能的遮陽帽，並使用適合的防曬用品。嬰幼兒坐推車時，遮陽布也要兼顧透氣，使用背巾、背帶則應選擇透氣材質。休息時最好移至樹蔭、騎樓或通風陰涼處。

尤其要注意的是，無論任何情況，都不能把兒童單獨留在車內。密閉車廂溫度可能在短時間內快速攀升，造成致命熱傷害。家長停車後應養成「下車看後座」習慣，確認孩子已一起下車再離開。

第三招是「主動喝水」。不要等孩子喊渴才補充水分，建議每15至20分鐘主動喝水，以白開水為主，避免用含糖飲料取代。國健署過去熱傷害衛教也指出，高溫環境下補充足夠水分，是預防熱傷害的重要措施。

第四招則是「避開高溫、隨時留心」。戶外活動盡量安排在清晨或傍晚，避開一天中炎熱時段，過程中也要適度休息。一旦孩子出現疲倦、活動力下降等異常，應立即停止活動，移至陰涼處休息、補充水分並協助降溫。

若孩子已出現大量流汗、口渴、惡心嘔吐、昏厥或輕微意識混亂，代表熱傷害可能正在惡化。若進一步出現體溫持續上升、停止流汗、皮膚乾燥發紅、嚴重意識不清甚至昏迷，更是危險警訊。此時應迅速離開高溫環境、鬆脫衣物，以擦水、搧風等方式協助降溫，並立即撥打119或儘速送醫。

熱傷害 秋老虎 兒少

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