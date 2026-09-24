罕病防治困境多！台大醫曝確診後用藥申請耗時 恐延誤黃金治療時間

台灣藥物經濟暨效果研究學會日前舉辦「2026罕見疾病論壇」，臨床醫師點出，我國罕見疾病新生兒篩檢覆蓋率高，然後續通報、給付申請等行政流程耗時，恐延誤病人治療時效，呼籲政府簡化流程。學者則點出，許多國外認定的罕病尚未納為我國罕病名單，病人用藥需按照一般新藥進行評估，卻因預算衝擊高，難以取得健保給付，嚴重影響病人治療可近性，盼政府設法優化給付決策。

台大醫院基因醫學部主任簡穎秀指出，除及早診斷罕病，更要確保「診斷後能及時治療」，然而，國內卻面臨轉診不順、診斷延遲等問題，我國新生兒篩檢涵蓋率近99.6%，確診後的行政程序仍相當耗時，以脊髓性肌肉萎縮症為例，14天黃金治療期內須完成通報、給付申請與抗體檢驗，實際僅餘約7天，延宕即可能影響療效，呼籲簡化流程、擴大篩檢範圍，讓患者能及早接受治療。

成大臨床藥學與藥物科技研究所教授歐凰姿指出，部分國際認定的罕病尚未納入台灣罕病名單，這類疾病同樣具有疾病負擔重、需長期照護及未滿足醫療需求高等特性，卻因未取得罕病身分，須以一般新藥的標準進行評估，經濟價值與預算衝擊的權重相對提高，較難取得健保給付，連帶影響病人的治療可近性，建議未來應進一步檢視並辨識此類疾病，優化給付決策。

罕見疾病基金會執行長陳冠如表示，未來政府應強化病人參與的制度化，讓健保與病友團體及早對話成為常態；若能結合病友團體與學界力量蒐集患者經驗與治療成效資料，病人的聲音便能成為決策依據，以雷伯氏遺傳性視神經病變病友為例，病人的進步往往細微到自己都未察覺，必須問得夠細才能轉化為可見指標。

健保署醫審及藥材組參議戴雪詠說，隨著次世代定序等技術發展，未來將有更多遺傳疾病被診斷與治療，台灣與國際間對罕病的定義及制度涵蓋範圍，也將持續面臨討論，即使部分疾病尚未完全符合我國罕病定義，獲國際認定的罕病或超罕病藥物仍可透過食藥署優先審查、健保與食藥署平行審查等機制加速審查，並以暫時性支付方式運用現行癌症新藥及非癌新藥專款支應，縮短等待時間。