中秋教師連假省道14地雷路段曝光 台9線蘇花路廊首日上午開始塞車

明天（周五）起就是為期4天的中秋、教師節連假，預估省道主要幹道及各地觀光風景區將於連假第1、2天湧現觀光旅遊車潮，返回工作地車潮則於第3天下午至第4天陸續出現，總計有14個壅塞路段需留意，其中，台9線蘇花路廊連假期間會有短暫車多或壅塞情況，南下尖峰為第1天早上7至11時，北上尖峰較早將於第3天中午12時開始。

交通部公路局表示，925日至9月28日為中秋、教師節4天連假，本次連假主要旅次將以返鄉及觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，主要省道易壅塞的路段及時段如下，建議民眾避開壅塞時段：

1.台1線水底寮至楓港路段，南下為連假第1天（9月25日）10-17時；北上為連假第3天（9月27日）15-21時及最後1天（9月28日）15-19時。

2.台61線鳳鼻隧道至浸水橋路段及竹南路段，南下為連假第1天（9月25日）9-14時；北上為連假第3天（9月27日）13-18時及連假最後1天（9月28日）14-19時。

3.台9線蘇花路廊，預期車流在連假期間會有短暫車多或壅塞的情形，南下尖峰為連假第1天（9月25日）7-11時；北上預估車潮會較早北返，壅塞時段預估於連假第3天（9月27日）12-16時。

至於銜接國道的台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線台中快官~成功路段及大里二~霧峰路段、台18線中埔交流道、台86線歸仁交流道、仁德系統交流道及台88線鳳山至五甲路段等。

重要觀光風景區鄰近路段包含台2線福隆及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段，預估連續假期有車多壅塞情形。

公路局提醒，台61線苗栗路段因玄寶大橋改建工程及平交路口改善工程施工影響，預估連假期間將有車多壅塞情形，該局已規畫疏運期間替代道路並設置指示標誌。

玄寶大橋施工路段94K+200~95K+400，南下主線及側車道封閉施工，以北上橋梁佈設車道供南下車輛通行；平交路口改善施工路段99K+460(近苗8線)~101K+340(近苗11線)，南下主線改道側車道，於99K大山交流道前，縮減為1車道，由99K大山交流道匯出至側車道，通過苗8線、苗11線路口，由101K外埔交流道匯入主線繼續南下。

公共運輸部分，公路局將於中秋及教師連假期間推出多項優惠措施（優惠期間為115年9月24日至9月28日）：

1.搭乘85條中長途國道客運路線享票價6折優惠，另登錄TPASS 2.0會員，當月搭乘2-3次享15%回饋，搭乘4次以上享30%回饋，以及註冊綠色運輸服務平台再享加碼3%回饋；兩者疊加後，最高可享4折優惠。

2.搭乘國道客運、台鐵或高鐵後，10小時內使用電子票證轉乘在地客運，可享一段票或基本里程免費（轉乘前請先將電子票證於場站過卡機過卡方享優惠）及搭乘指定幸福巴士免費。

公路局表示，為因應本次連假已協調各國道業者籌措約1.5倍的充足運能，提供日均開行7028班次，預估日均疏運16.2萬人次，截至9月21日已售出約9.1萬張預售票，尚餘充足服務運能，歡迎民眾多加利用。

台61線苗栗路段因玄寶大橋改建工程及平交路口改善工程施工影響，南下主線改道側車道，於99K大山交流道前，縮減為1車道，由99K大山交流道匯出至側車道。圖／交通部公路局