快訊

梁賡義等院士連署籲引退 清大校長高為元：以加倍努力爭取師生信任

台大宿舍爆「安屎之亂」！百人圍觀涉事男 校方：將輔導該生

賴清德「難兄難弟」讚張善政 對比卓榮泰…蔣萬安3問：誰充滿敵意？

聽新聞
0:00 / 0:00

中秋教師連假省道14地雷路段曝光 台9線蘇花路廊首日上午開始塞車

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周五起就是為期4天的中秋、教師節連假，預估省有14個壅塞路段需留意。聯合報系資料照
周五起就是為期4天的中秋、教師節連假，預估省有14個壅塞路段需留意。聯合報系資料照

明天（周五）起就是為期4天的中秋、教師節連假，預估省道主要幹道及各地觀光風景區將於連假第1、2天湧現觀光旅遊車潮，返回工作地車潮則於第3天下午至第4天陸續出現，總計有14個壅塞路段需留意，其中，台9線蘇花路廊連假期間會有短暫車多或壅塞情況，南下尖峰為第1天早上7至11時，北上尖峰較早將於第3天中午12時開始。

交通部公路局表示，925日至9月28日為中秋、教師節4天連假，本次連假主要旅次將以返鄉及觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，主要省道易壅塞的路段及時段如下，建議民眾避開壅塞時段：

1.台1線水底寮至楓港路段，南下為連假第1天（9月25日）10-17時；北上為連假第3天（9月27日）15-21時及最後1天（9月28日）15-19時。

2.台61線鳳鼻隧道至浸水橋路段及竹南路段，南下為連假第1天（9月25日）9-14時；北上為連假第3天（9月27日）13-18時及連假最後1天（9月28日）14-19時。

3.台9線蘇花路廊，預期車流在連假期間會有短暫車多或壅塞的情形，南下尖峰為連假第1天（9月25日）7-11時；北上預估車潮會較早北返，壅塞時段預估於連假第3天（9月27日）12-16時。

至於銜接國道的台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線台中快官~成功路段及大里二~霧峰路段、台18線中埔交流道、台86線歸仁交流道、仁德系統交流道及台88線鳳山至五甲路段等。

重要觀光風景區鄰近路段包含台2線福隆及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段，預估連續假期有車多壅塞情形。

公路局提醒，台61線苗栗路段因玄寶大橋改建工程及平交路口改善工程施工影響，預估連假期間將有車多壅塞情形，該局已規畫疏運期間替代道路並設置指示標誌。

玄寶大橋施工路段94K+200~95K+400，南下主線及側車道封閉施工，以北上橋梁佈設車道供南下車輛通行；平交路口改善施工路段99K+460(近苗8線)~101K+340(近苗11線)，南下主線改道側車道，於99K大山交流道前，縮減為1車道，由99K大山交流道匯出至側車道，通過苗8線、苗11線路口，由101K外埔交流道匯入主線繼續南下。

公共運輸部分，公路局將於中秋及教師連假期間推出多項優惠措施（優惠期間為115年9月24日至9月28日）：

1.搭乘85條中長途國道客運路線享票價6折優惠，另登錄TPASS 2.0會員，當月搭乘2-3次享15%回饋，搭乘4次以上享30%回饋，以及註冊綠色運輸服務平台再享加碼3%回饋；兩者疊加後，最高可享4折優惠。

2.搭乘國道客運、台鐵或高鐵後，10小時內使用電子票證轉乘在地客運，可享一段票或基本里程免費（轉乘前請先將電子票證於場站過卡機過卡方享優惠）及搭乘指定幸福巴士免費。

公路局表示，為因應本次連假已協調各國道業者籌措約1.5倍的充足運能，提供日均開行7028班次，預估日均疏運16.2萬人次，截至9月21日已售出約9.1萬張預售票，尚餘充足服務運能，歡迎民眾多加利用。

台61線苗栗路段因玄寶大橋改建工程及平交路口改善工程施工影響，南下主線改道側車道，於99K大山交流道前，縮減為1車道，由99K大山交流道匯出至側車道。圖／交通部公路局
台61線苗栗路段因玄寶大橋改建工程及平交路口改善工程施工影響，南下主線改道側車道，於99K大山交流道前，縮減為1車道，由99K大山交流道匯出至側車道。圖／交通部公路局

台61線苗栗路段因玄寶大橋改建工程及平交路口改善工程施工影響，預估連假期間將有車多壅塞情形，該局已規劃疏運期間替代道路。圖／交通部公路局
台61線苗栗路段因玄寶大橋改建工程及平交路口改善工程施工影響，預估連假期間將有車多壅塞情形，該局已規劃疏運期間替代道路。圖／交通部公路局

蘇花路廊 連假 省道

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中秋教師節連假4天…中市警空拍機即時監控 籲多搭大眾運輸、錯開尖峰

中秋連假出遊避車流高峰 墾丁、東港交通疏導計畫出爐

中秋教師節4天連假北橫、大溪多景點遊客必選 警方每日交管一次看

光復節連假高鐵增86班 9月25日零時開放購票

相關新聞

中秋賞月有望！賈新興：舒力基北轉侵襲沖繩 下周後期恐再有2秋颱發展

明天就是中秋及教師節4天連假。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，台灣受秋老虎籠罩，全台天氣晴朗穩定好賞月。舒力基颱風最新預測將在明天至周六北轉朝琉球移動的機率提高，周日至下周二影響沖繩一帶，北海道賞楓這幾天最美。

中秋教師連假省道14地雷路段曝光 台9線蘇花路廊首日上午開始塞車

明天（周五）起就是為期4天的中秋、教師節連假，預估省道主要幹道及各地觀光風景區將於連假第1、2天湧現觀光旅遊車潮，返回工作地車潮則於第3天下午至第4天陸續出現，總計有14個壅塞路段需留意，其中，台9線蘇花路廊連假期間會有短暫車多或壅塞情況，南下尖峰為第1天早上7至11時，北上尖峰較早將於第3天中午12時開始。

舒力基颱風周末最近台灣 吳聖宇曝好消息：雖有機會中颱 影響非常有限

明天開始就是連續4天的中秋節、教師節連續假期，舒力基颱風會不會影響台灣？天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，好消息是從昨天開始的預報資料就逐漸趨於一致，認為周末舒力基颱風來到台灣東南方海域（琉球以南）時，隨著太平洋高壓東退，颱風速度將放慢並且順利往北偏轉，逐漸越過太平洋高壓弱點的區域後，再逐漸往東北方向加速離開。

秋分燥邪來襲 小心嘴破、流鼻血、便祕 中醫揭「上火」調養關鍵

9月23日秋分剛過，開始晝夜均分、秋意漸濃。隨著季節轉換，不少民眾也出現口乾舌燥、嘴破、鼻腔乾燥，甚至便祕等不適。中醫師賴俊宏提醒，秋季燥氣較盛，容易耗傷人體津液，但出現這些症狀不一定都是「上火」，若未經辨證就自行服用清熱退火藥物，反而可能造成身體負擔。

腦動脈瘤破裂有多危險？醫師：第1次破裂就可能致命 突發劇烈頭痛別拖

花蓮縣新城鄉第一選區鄉民代表參選人邱鳳英於22日晚間在中秋聯歡活動中突然昏厥，據了解，可能為腦內血管瘤破裂導致顱內出血，宣告不治。醫師表示，腦動脈瘤並非一般所說的「腦部長了一顆腫瘤」，而是腦血管壁出現結構異常，形成像氣球般向外膨出的薄弱處，一旦血壓突然升高或血管壁承受壓力，可能造成動脈瘤破裂出血，若民眾突然出現頭痛欲裂，務必盡快就醫檢查。

中秋連假好天氣賞月條件佳 氣象署：舒力基威脅大幅降低 下周三變天

明天中秋節，中央氣象署氣象預報中心資深預報員葉致均表示，中秋節天氣相當穩定，明天晚上賞月機率相當高，至於山區要視午後水氣消散程度而定，平地賞月條件相當不錯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。