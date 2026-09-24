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7歲白血病童2年不能曬太陽 瑞信兒童基金會伴遊花蓮找回家庭時光

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
瑞信兒童醫療基金會邀請10組曾歷經化療、骨髓移植及重大手術的急重症病童家庭，走出醫院、前往花蓮，開心在花蓮海洋公園合影。圖／瑞信兒童醫療基金會提供
瑞信兒童醫療基金會邀請10組曾歷經化療、骨髓移植及重大手術的急重症病童家庭，走出醫院、前往花蓮，開心在花蓮海洋公園合影。圖／瑞信兒童醫療基金會提供

長期治療的急重症病童往往受制於感染防護、體力等因素，難以與全家一同出遊。7歲白血病童小森（化名）結束化療後，參加瑞信兒童醫療基金會舉辦的花蓮之旅，在醫療團隊和志工陪伴下，小森來到好久沒接觸的戶外，家長暫時放下擔憂，許多健康手足也放下懂事的一面，找回久違的天倫時光。

7歲白血病童小森剛結束120周化療，過去2年受治療限制，不能曬太陽、不能接觸戶外花草、體能耐受度極低。「習慣了在室內，化療結束後要踏出回歸正常生活的第一步，對我們來說真的很不容易……」小森媽媽感動地分享。在瑞信兒童醫療基金會和醫療團隊陪伴下，小森全家克服心理擔憂，到花蓮海洋公園出遊，看到最喜歡的海底生物。

病童的健康手足，看到父母長期將心力投入治療，可能不知不覺把想要出去玩的心情藏在心中。急性骨髓型白血病病童亮亮（化名）生病後，全家幾乎沒有一起出遠門過。這次是亮亮第一次搭火車到花蓮，哥哥也玩得很開心、交到朋友，媽媽感動地說，全家人都有很棒的難忘回憶！

不少病童家庭想要安排出遊，卻礙於感染防護、飲食及體力等限制無法達成。深耕台灣兒童友善醫療的瑞信兒童醫療基金會，於9月19日至20日攜手公益夥伴遠雄文教公益基金會，舉辦兩天一夜「花蓮親子療癒之旅」，邀請10組曾歷經化療、骨髓移植及重大手術的急重症病童家庭，在醫療團隊評估及專業醫護、受訓志工陪同下走出醫院、前往花蓮，重新找回久違的家庭時光。

在林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰、台東馬偕小兒加護病房護理長吳家慧隨隊陪同下，家屬們放心出遊，並由專屬志工一對一分擔照顧責任，讓平時緊繃的父母，可以牽起健康手足和病童的手。

除了戶外行程，更安排心理支持活動，打破父母與孩子「照顧者與病人」的框架，找回彼此內在的復原力。第一天夜晚特別藉由音樂治療，讓家庭成員隨著旋律互動，表達情緒、放鬆交流；第二天尾聲，安排藝術治療，引導家庭整理2天的照片，共創專屬的家庭回憶相簿。

瑞信兒童醫療基金會董事長吳春福表示，一般孩子出遊是生活中很自然的事，但對長期治療的病童家庭來說，一趟安心的旅行，往往需要醫療團隊與家人共同準備。兒童友善醫療，不只關注醫療本身，也要讓孩子和家庭安心保有生活的美好經驗。

瑞信 太陽 花蓮

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