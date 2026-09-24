迎雙十國慶空中操演 松機航班微調

台北國際航空站配合國慶籌備委員會規劃之空中操演排程，松山機場部分航班將有異動，請旅客提早規劃行程，出發前務必向航空公司確認航班動態。

今年國慶空中操演除10月10日正式操演外，尚有9月30日、10月2日、10月5日及10月6日之預演（含組合訓練），並以10月1日、7日、8日為天候不佳時之預備日。部分參與操演的飛機與直升機將於松山機場起降，相關時段之國際線、兩岸及國內線航班將受影響。

為降低民眾行旅影響，台北國際航空站於本月23日邀集國慶籌備會、空軍司令部、民航局、航管單位、飛航松山機場之航空公司與地勤業者等召開協調會。因涉及航班運行，已請航空公司預先妥善規劃調整方案，並儘早通知已訂位旅客。

為顧及民眾行旅需求，台北國際航空站已協調航空公司以「不取消航班」為原則，透過調整起降時間或增加航機攜帶油量等方式因應。

各航空公司刻正整備並將於官網公布異動資訊及通知已訂位旅客。在此呼籲近期搭機旅客提早規劃行程，出發前務必確認航班最新動態，以減少在機場等候時間。