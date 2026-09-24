快訊

梁賡義等院士連署籲引退 清大校長高為元：以加倍努力爭取師生信任

台大宿舍爆「安屎之亂」！百人圍觀涉事男 校方：將輔導該生

賴清德「難兄難弟」讚張善政 對比卓榮泰…蔣萬安3問：誰充滿敵意？

聽新聞
0:00 / 0:00

迎雙十國慶空中操演 松機航班微調

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台北國際航空站配合國慶籌備委員會規劃之空中操演排程，松山機場部分航班將有異動，請旅客提早規劃行程，出發前務必向航空公司確認航班動態。

今年國慶空中操演除10月10日正式操演外，尚有9月30日、10月2日、10月5日及10月6日之預演（含組合訓練），並以10月1日、7日、8日為天候不佳時之預備日。部分參與操演的飛機與直升機將於松山機場起降，相關時段之國際線、兩岸及國內線航班將受影響。

為降低民眾行旅影響，台北國際航空站於本月23日邀集國慶籌備會、空軍司令部、民航局、航管單位、飛航松山機場之航空公司與地勤業者等召開協調會。因涉及航班運行，已請航空公司預先妥善規劃調整方案，並儘早通知已訂位旅客。

為顧及民眾行旅需求，台北國際航空站已協調航空公司以「不取消航班」為原則，透過調整起降時間或增加航機攜帶油量等方式因應。

各航空公司刻正整備並將於官網公布異動資訊及通知已訂位旅客。在此呼籲近期搭機旅客提早規劃行程，出發前務必確認航班最新動態，以減少在機場等候時間。

國慶 航班 松山機場

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

航空注意 國慶空中預演明早登場 海陸空機隊飛越博愛特區

台商盼增加山東航點 陸國台辦喊話民進黨回應呼聲：停止政治操弄

星宇與美國航空啟動聯營航班 一本票、行李直掛更便利

看得到吃不到？陸批兩岸包機苛刻 陸委會：按規定程序申請

相關新聞

中秋賞月有望！賈新興：舒力基北轉侵襲沖繩 下周後期恐再有2秋颱發展

明天就是中秋及教師節4天連假。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，台灣受秋老虎籠罩，全台天氣晴朗穩定好賞月。舒力基颱風最新預測將在明天至周六北轉朝琉球移動的機率提高，周日至下周二影響沖繩一帶，北海道賞楓這幾天最美。

中秋教師連假省道14地雷路段曝光 台9線蘇花路廊首日上午開始塞車

明天（周五）起就是為期4天的中秋、教師節連假，預估省道主要幹道及各地觀光風景區將於連假第1、2天湧現觀光旅遊車潮，返回工作地車潮則於第3天下午至第4天陸續出現，總計有14個壅塞路段需留意，其中，台9線蘇花路廊連假期間會有短暫車多或壅塞情況，南下尖峰為第1天早上7至11時，北上尖峰較早將於第3天中午12時開始。

舒力基颱風周末最近台灣 吳聖宇曝好消息：雖有機會中颱 影響非常有限

明天開始就是連續4天的中秋節、教師節連續假期，舒力基颱風會不會影響台灣？天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，好消息是從昨天開始的預報資料就逐漸趨於一致，認為周末舒力基颱風來到台灣東南方海域（琉球以南）時，隨著太平洋高壓東退，颱風速度將放慢並且順利往北偏轉，逐漸越過太平洋高壓弱點的區域後，再逐漸往東北方向加速離開。

秋分燥邪來襲 小心嘴破、流鼻血、便祕 中醫揭「上火」調養關鍵

9月23日秋分剛過，開始晝夜均分、秋意漸濃。隨著季節轉換，不少民眾也出現口乾舌燥、嘴破、鼻腔乾燥，甚至便祕等不適。中醫師賴俊宏提醒，秋季燥氣較盛，容易耗傷人體津液，但出現這些症狀不一定都是「上火」，若未經辨證就自行服用清熱退火藥物，反而可能造成身體負擔。

腦動脈瘤破裂有多危險？醫師：第1次破裂就可能致命 突發劇烈頭痛別拖

花蓮縣新城鄉第一選區鄉民代表參選人邱鳳英於22日晚間在中秋聯歡活動中突然昏厥，據了解，可能為腦內血管瘤破裂導致顱內出血，宣告不治。醫師表示，腦動脈瘤並非一般所說的「腦部長了一顆腫瘤」，而是腦血管壁出現結構異常，形成像氣球般向外膨出的薄弱處，一旦血壓突然升高或血管壁承受壓力，可能造成動脈瘤破裂出血，若民眾突然出現頭痛欲裂，務必盡快就醫檢查。

中秋連假好天氣賞月條件佳 氣象署：舒力基威脅大幅降低 下周三變天

明天中秋節，中央氣象署氣象預報中心資深預報員葉致均表示，中秋節天氣相當穩定，明天晚上賞月機率相當高，至於山區要視午後水氣消散程度而定，平地賞月條件相當不錯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。