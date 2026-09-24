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5萬顆全賣光！嘉義監獄「鐵窗牌」蛋黃酥中秋前完售

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義監獄「鹿仔草烘焙坊」推出中秋限定蛋黃酥，5萬顆開放預購後迅速被搶購一空。圖／嘉義監獄提供
嘉義監獄「鹿仔草烘焙坊」推出中秋限定蛋黃酥，5萬顆開放預購後迅速被搶購一空。圖／嘉義監獄提供

中秋節將至，月餅市場進入搶購高峰，嘉義監獄「鹿仔草烘焙坊」今年推出季節限定「鐵窗蛋黃酥」，維持5萬顆產能，開放預購後迅速被搶購一空，長年熱銷的手工蛋捲同樣訂單爆滿。嘉義監獄表示，產品熱銷除反映消費者接受度，也讓參與烘焙技訓的收容人獲得肯定，增加未來復歸社會的信心。

位於嘉義縣鹿草鄉的法務部矯正署嘉義監獄，長期透過烘焙作業培養收容人工作技能，自營品牌「鹿仔草烘焙坊」以手工蛋捲、3Q餅等產品打出知名度，近年中秋節前推出季節限定蛋黃酥，也成為熱門商品。

嘉義監獄表示，今年中秋蛋黃酥產量維持5萬顆，開放預購後即湧入訂單，很快就被搶購一空；除了蛋黃酥外，手工蛋捲同樣迎來中秋訂購潮，目前訂單爆滿。

蛋黃酥使用鹹蛋黃搭配烏豆沙內餡，外層酥皮則經過層層製作、烘烤。對參與製作的收容人而言，從備料、包餡、整形到烘焙，不只是完成商品，也是烘焙技能訓練的一環。

嘉義監獄說，中秋節前是烘焙作業最忙碌的時期，5萬顆蛋黃酥及大量手工蛋捲，都由接受烘焙訓練的收容人參與製作。透過實際作業，收容人不僅能學習未來謀生所需的一技之長，也能培養工作習慣及專業能力。

嘉義監獄表示，產品獲得市場接受，甚至出現「搶購一空」的熱烈回饋，對參與製作的收容人而言也是實質肯定，希望藉由技訓累積能力與信心，為日後復歸社會、重新出發做好準備。

嘉義監獄收容人投入中秋蛋黃酥製作，從備料、包餡到烘焙均是技能訓練的一環，今年限量製作5萬顆已全數完售。圖／嘉義監獄提供
嘉義監獄收容人投入中秋蛋黃酥製作，從備料、包餡到烘焙均是技能訓練的一環，今年限量製作5萬顆已全數完售。圖／嘉義監獄提供

蛋黃酥 嘉義 鐵窗

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