肌腱斷裂誤為五十肩！62歲羽球族夜夜痛醒 微創手術救回好肩力

62歲陳姓男子熱愛羽球運動，但突然肩痛長達半年，連半夜翻身都會劇痛醒來，甚至無法梳頭、拿後口袋皮夾。就醫檢查發現並非一般關節發炎，而是「旋轉肌腱中度撕裂」。在接受微創關節鏡旋轉肌腱縫合手術並搭配復健後，半年內成功恢復良好活動度，也重返羽球場享受揮拍樂趣。

苗栗市大千綜合醫院指出，許多人出現肩膀疼痛時，常以為只是「拉傷」或是「五十肩」，就自行貼膏藥、推拿甚至不敢動，結果反而延誤診治。

大千骨科醫師蔡旻虔指出，肩關節由四條重要的旋轉肌腱包覆穩定，負責手臂的旋轉、抬高與外展動作。當肌腱因長期磨損退化或急性外傷發生破裂時，通常會出現以下三大典型症狀：

1.夜間劇痛：躺臥或壓迫患側時疼痛加劇，嚴重干擾睡眠。

2.舉手無力：手臂抬高過肩時感到酸軟無力，甚至無法舉起。

3.特定角度受限：做內旋或外旋動作時卡頓，甚至伴隨關節摩擦音。

蔡旻虔表示，臨床上常有病人分不清「旋轉肌腱破裂」與俗稱五十肩的「沾黏性肩關節囊炎」。五十肩是全方向的關節僵硬與活動受限，別人協助也無法抬高；而旋轉肌腱破裂主要是肌腱結構受損，特定角度會劇痛或無力，受限程度與五十肩不同，兩者治療方向截然不同，需由專業醫師鑑別。

他指出，針對旋轉肌腱破裂，臨床上會依據破裂程度、疼痛時間、病人年齡及生活功能需求，量身訂做適當的治療方案：

1.保守治療：若是部分撕裂、症狀較輕微或高齡患者，建議採用口服消炎藥物搭配物理復健，也可在超音波導引下進行局部注射，例如施打類固醇以快速消炎，或注射高濃度血小板血漿（PRP）來促進組織修復。

2.微創手術：針對全層破裂、保守治療無效，或對上肢力量有較高需求的患者，建議採用「微創關節鏡手術」，僅需數個約1公分的微小傷口，利用內視鏡與骨錨釘將斷裂肌腱精準縫回骨頭，具有組織破壞少、術後疼痛感低且恢復迅速等顯著優點。

蔡旻虔提醒，長期忽視肌腱破裂，肌腱可能發生嚴重萎縮與脂肪浸潤，大幅增加日後縫合手術的難度；如果持續惡化成「旋轉肌腱關節病變」，未來甚至可能需要面對更換人工肩關節的大手術。因此，民眾如出現持續超過兩週以上原因不明的肩痛，特別是伴隨夜間痛醒、手舉不起來或無力等症狀，應盡早尋求醫療協助，及早精準治療以重拾無痛生活。

蔡旻虔醫師提醒，若出現兩週以上不明原因的肩痛，一定要盡早就醫治療。圖／大千綜合醫院提供