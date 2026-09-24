中秋賞月有望！賈新興：舒力基北轉侵襲沖繩 下周後期恐再有2秋颱發展

明天就是中秋及教師節4天連假。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，台灣受秋老虎籠罩，全台天氣晴朗穩定好賞月。舒力基颱風最新預測將在明天至周六北轉朝琉球移動的機率提高，周日至下周二影響沖繩一帶，北海道賞楓這幾天最美。

秋老虎報到，賈新興表示，未來1周各地早晚偏涼，僅午後有零星短暫陣雨，中南部日夜溫差稍大，早出晚歸多帶一件薄外套。中秋連假受秋老虎型態影響，全台天氣以穩定晴朗為主，中午體感微熱、紫外線稍強，山區午後有零星短暫雨。夜間雲量少，極度適合戶外賞月烤肉。

舒力基颱風路徑轉向，他說，最新資料顯示，舒力基颱風明天至周六有北轉並朝琉球群島移動的趨勢。預估周日至下周二有影響琉球群島（沖繩地區）的機率。連假期間前往沖繩旅遊的民眾，務必密切留意航空公司航班異動與當地風雨資訊。

近期是否還有颱風生成機會，賈新興表示，10月初洋面活躍，模式顯示在10月2日至3日，洋面有另1個颱風彩雲生成的機率。緊接著10月3日至4日，需持續觀察是否有跨界颱風自中太平洋移入西北太平洋。10月初秋颱環境再度變得複雜，需持續關注。

若中秋連假出國賞楓，他說，想趁連假追第一波，北海道大雪山脈賞楓的最佳時刻正是明天至周日，山區氣溫顯著偏低，提醒前往朝聖的旅人務必備妥保暖禦寒衣物。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。