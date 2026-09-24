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舒力基颱風周末最近台灣 吳聖宇曝好消息：雖有機會中颱 影響非常有限

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
舒力基颱風周末來到台灣東南方海域，隨著太平洋高壓東退，將放慢且往北偏轉，逐漸越過太平洋高壓弱點的區域後，再逐漸往東北方向加速離開。圖／取自NCDR天氣與氣候監測
舒力基颱風周末來到台灣東南方海域，隨著太平洋高壓東退，將放慢且往北偏轉，逐漸越過太平洋高壓弱點的區域後，再逐漸往東北方向加速離開。圖／取自NCDR天氣與氣候監測

明天開始就是連續4天的中秋節、教師節連續假期，舒力基颱風會不會影響台灣？天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，好消息是從昨天開始的預報資料就逐漸趨於一致，認為周末舒力基颱風來到台灣東南方海域（琉球以南）時，隨著太平洋高壓東退，颱風速度將放慢並且順利往北偏轉，逐漸越過太平洋高壓弱點的區域後，再逐漸往東北方向加速離開。

他說，到了下周一、下周二，應該已經快速掠過琉球那霸東南方後，往日本以南海域移動，並且逐漸減弱變性。

從最新的預報資料來看，舒力基颱風在周末期間逐漸北轉的過程，算是跟台灣較為接近的時間點，吳聖宇表示，但是也還有600至700公里左右的距離，加上這個颱風預報的環流較小，雖然有機會達到中度颱風等級，但是暴風圈半徑預估只會成長到180公里。外圍環流風場範圍也不大，對台灣陸地上的天氣影響非常有限。

吳聖宇表示，雖然在北轉的過程中，會逐漸改變台灣附近的風向，由今明兩天的偏東風轉變為偏南到西南風，不過預報看起來，西南風帶來的水氣有限，因此天氣的變化不明顯，連續假期期間天氣仍大致是穩定的，以多雲到晴為主，山區午後可能有局部熱對流發展降雨機會，但是雨量也不大。

沿海風力預報增強不明顯，不過在周六至下周一之間，要留意颱風外圍長浪靠近的情況，加上有天文大潮，到海邊活動仍要特別注意安全。

溫度方面，他說，連假這幾天的白天仍比較偏熱，尤其是風向轉偏南到西南風之後，東半部高溫30至32度，西半部高溫有32至34度或以上，部分區域可以來到35至36度。夜晚清晨則是稍涼一些，中部、北部、東北部低溫22至25度，空曠地區配合輻射冷卻作用，有機會出現20度上下的低溫，南部及花東地區低溫24至27度，空曠地區有22至24度低溫。日夜溫差的變化稍微大一些，早出晚歸多留意。

這種比較暖熱、穩定的天氣，預估會持續到下周二，吳聖宇表示，下周三東北季風有稍增強的趨勢，迎風面天氣可能略有變化。後續展望到10月上旬有較強東北季風南下的機會，屆時不排除有較為顯著的溫度及天氣變化情形，不過時間尚早，有待觀察。遠洋地區在9月底到10月上旬還將有颱風繼續發展活動，不過在太平洋高壓較為偏東的大環境下，大致都是以遠海北上的機會較高，預期對東亞陸地的影響有限。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

中秋節 琉球 颱風

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