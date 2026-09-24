中秋伴手禮小心「破財」 境外肉品可罰百萬

中秋假期出國旅遊、返鄉探親或收到國外親友伴手禮請注意，千萬別讓「一盒月餅」變成「百萬元罰單」！新北市動保防疫處提醒，境外肉品及肉製品不得任意攜入臺灣，包括肉鬆月餅、含肉內餡糕點都可能屬於應施檢疫物，別以為「少量沒關係」、「真空包裝就安全」，一旦違規不僅可能受罰，更可能讓非洲豬瘟等重大動物疫病危及臺灣畜產安全。

依據農業部動植物防疫檢疫署統計，今年至8月23日止，邊境查獲違規輸入、旅客攜帶、自行棄置及主動送檢的豬肉產品中，仍有143件檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，其中中國大陸137件、越南2件、泰國4件，顯示境外肉品仍存在疫病傳入風險。

動物傳染病防治條例規定，旅客未依規定申請檢疫而違規攜帶應施檢疫動物產品入境，可處1萬元至100萬元罰鍰；近3年曾發生非洲豬瘟國家（地區）的豬肉產品，第1次違規可處20萬元，第2次以上更可處100萬元，民眾切勿因一時方便，讓伴手禮變成「破財禮」。

面對境外疫病風險，動保處持續強化轄內防疫措施，針對進出肉品市場的運豬車輛進行查核及消毒，115年度截至8月底已完成6332車次消毒，降低車輛成為疫病傳播媒介的風險；同時針對轄內102場養豬場密集訪視832場次，並完成獸醫師血清抗體抽驗監測132場，掌握豬隻健康情形，督導業者落實門禁、人員及車輛管制，以及場區清潔消毒等生物安全措施。

新北市動保處表示，防疫不能只靠邊境一道關卡，而是從「源頭買不到、邊境進不來、場內防得住」三個環節同步把關。從市場運輸車輛消毒、養豬場生物安全到邊境檢疫，每一關都不能鬆懈，才能降低重大動物疫病入侵及傳播的風險。

民眾出國旅遊、返鄉探親或收到國外親友贈禮時，務必謹記「肉品不入境」，不購買、不攜帶、不郵寄未經檢疫的境外肉品及肉製品。中秋月餅安心吃、家人團聚開心過，境外肉品就讓它留在國外，大家一起守住防疫第一線，守護臺灣畜產安全，歡度平安中秋。

動植物防疫檢疫違規肉品入境裁罰基準。圖／動保處提供

新北動保處針對肉品市場運豬車輛逐車查核及噴霧消毒。圖／動保處提供