快訊

接機遇B-1轟炸機巨響！川普瞬間呲牙咧嘴 習近平超淡定

老鷹眼沒零件換！想買新主流預警機 問報價就被美擋7年

台股開低一度跌378點！台積電領跌、5日線警鈴大作 聯發科翻紅抗空

聽新聞
0:00 / 0:00

中秋伴手禮小心「破財」 境外肉品可罰百萬

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北市動保處提醒，違規攜帶檢疫動物產品入境，可處新臺幣1萬元至100萬元罰鍰。圖／動保處提供
新北市動保處提醒，違規攜帶檢疫動物產品入境，可處新臺幣1萬元至100萬元罰鍰。圖／動保處提供

中秋假期出國旅遊、返鄉探親或收到國外親友伴手禮請注意，千萬別讓「一盒月餅」變成「百萬元罰單」！新北市動保防疫處提醒，境外肉品及肉製品不得任意攜入臺灣，包括肉鬆月餅、含肉內餡糕點都可能屬於應施檢疫物，別以為「少量沒關係」、「真空包裝就安全」，一旦違規不僅可能受罰，更可能讓非洲豬瘟等重大動物疫病危及臺灣畜產安全。

依據農業部動植物防疫檢疫署統計，今年至8月23日止，邊境查獲違規輸入、旅客攜帶、自行棄置及主動送檢的豬肉產品中，仍有143件檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，其中中國大陸137件、越南2件、泰國4件，顯示境外肉品仍存在疫病傳入風險。

動物傳染病防治條例規定，旅客未依規定申請檢疫而違規攜帶應施檢疫動物產品入境，可處1萬元至100萬元罰鍰；近3年曾發生非洲豬瘟國家（地區）的豬肉產品，第1次違規可處20萬元，第2次以上更可處100萬元，民眾切勿因一時方便，讓伴手禮變成「破財禮」。

面對境外疫病風險，動保處持續強化轄內防疫措施，針對進出肉品市場的運豬車輛進行查核及消毒，115年度截至8月底已完成6332車次消毒，降低車輛成為疫病傳播媒介的風險；同時針對轄內102場養豬場密集訪視832場次，並完成獸醫師血清抗體抽驗監測132場，掌握豬隻健康情形，督導業者落實門禁、人員及車輛管制，以及場區清潔消毒等生物安全措施。

新北市動保處表示，防疫不能只靠邊境一道關卡，而是從「源頭買不到、邊境進不來、場內防得住」三個環節同步把關。從市場運輸車輛消毒、養豬場生物安全到邊境檢疫，每一關都不能鬆懈，才能降低重大動物疫病入侵及傳播的風險。

民眾出國旅遊、返鄉探親或收到國外親友贈禮時，務必謹記「肉品不入境」，不購買、不攜帶、不郵寄未經檢疫的境外肉品及肉製品。中秋月餅安心吃、家人團聚開心過，境外肉品就讓它留在國外，大家一起守住防疫第一線，守護臺灣畜產安全，歡度平安中秋。

動植物防疫檢疫違規肉品入境裁罰基準。圖／動保處提供
動植物防疫檢疫違規肉品入境裁罰基準。圖／動保處提供

新北動保處針對肉品市場運豬車輛逐車查核及噴霧消毒。圖／動保處提供
新北動保處針對肉品市場運豬車輛逐車查核及噴霧消毒。圖／動保處提供

新北動保處獸醫師到畜牧場抽驗豬隻血清抗體。圖／動保處提供
新北動保處獸醫師到畜牧場抽驗豬隻血清抗體。圖／動保處提供

伴手禮 中秋 月餅

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

南韓防疫單位新北取經 瑞芳動物之家受國際肯定

中秋烤肉台韓風味一次備齊　Coupang酷澎多款醬料最快隔日到貨

辦公室中秋禮盒改送這1物 網揭蛋黃酥、月餅致命傷

月餅不是只有糖多！營養師揭「隱藏油脂」這款竟近2湯匙

相關新聞

中秋連假好天氣…舒力基颱風最新路徑曝 恐雨亂教師節和開工日

明天開始中秋節、教師節連續假期，中央氣象署表示，今天白天各地持續為多雲到晴的天氣，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部山區有局部短暫陣雨，嘉義以南地區及其他山區有午後零星短暫陣雨。

舒力基強度上看中颱 專家：小鋼炮型秋颱 向北分量增大

位於關島西北西方海面上的熱帶性低氣壓，昨晚8時發展為輕度颱風舒力基，中央氣象署表示，輕颱舒力基未來將向西北西方向移動，注意最新預報資訊。

舒力基颱風周末最近台灣 吳聖宇曝好消息：雖有機會中颱 影響非常有限

明天開始就是連續4天的中秋節、教師節連續假期，舒力基颱風會不會影響台灣？天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，好消息是從昨天開始的預報資料就逐漸趨於一致，認為周末舒力基颱風來到台灣東南方海域（琉球以南）時，隨著太平洋高壓東退，颱風速度將放慢並且順利往北偏轉，逐漸越過太平洋高壓弱點的區域後，再逐漸往東北方向加速離開。

肌腱斷裂誤為五十肩！62歲羽球族夜夜痛醒 微創手術救回好肩力

62歲陳姓男子熱愛羽球運動，但突然肩痛長達半年，連半夜翻身都會劇痛醒來，甚至無法梳頭、拿後口袋皮夾。就醫檢查發現並非一般關節發炎，而是「旋轉肌腱中度撕裂」。在接受微創關節鏡旋轉肌腱縫合手術並搭配復健後，半年內成功恢復良好活動度，也重返羽球場享受揮拍樂趣。

中秋賞月有望！賈新興：舒力基北轉侵襲沖繩 下周後期恐再有2秋颱發展

明天就是中秋及教師節4天連假。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，台灣受秋老虎籠罩，全台天氣晴朗穩定好賞月。舒力基颱風最新預測將在明天至周六北轉朝琉球移動的機率提高，周日至下周二影響沖繩一帶，北海道賞楓這幾天最美。

第24屆有庠科技獎 聚焦六大關鍵科研

總獎金逾1700萬元 激勵台灣傑出科學家 遠東集團財團法人徐有庠先生紀念基金會於今(24)日舉辦「第廿四屆有庠科技獎頒獎典禮」，共表揚卅二位優秀科研人才。有庠科技獎自二OO二年設立以來，長期獎勵傑出學者與創新研究，並持續為台灣科技發展與產業升級注入動能。 為延續集團創辦人徐有庠先生重視科技創新與公益事業的精神，遠東集團於2001年向國科會申請設立「財團法人徐有庠先生紀念基金會」，以「科技與創新」為宗旨，長期推動科研獎勵、科學推廣及人才培育，鼓勵基礎科學研究與產業科技應用，並促進產官學研交流合作，培育台灣科技發展所需的優秀人才。 「有庠科技獎」自2002年設立以來，特別聚焦於新興關鍵科技，早期以奈米、資通訊、光電等領域為主，並因應國內外科研發展趨勢，陸續納入生技醫藥、綠色科技及人工智慧等領域。為確保評選品質，基金會長期邀請中央研究院院士、大學校長及各領域專家學者組成評審團隊，透過專業審查及多階段評選，遴選具有卓越研究成果與貢獻的科研人才。 本屆有庠科技獎設有「有庠科技講座」、「有庠科技論文獎」、「有庠科技發明獎」、「有庠元智講座」及「有庠傑出教授獎」等5大獎項，共有32位傑出

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。