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高齡旅遊需求升溫 桃機強化醫療與急救防線

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
吳姝瑩說每天上班都會遇到來自不同國家、文化背景的旅客，讓上班過程充滿新鮮感。記者黃仲明／攝影
吳姝瑩說每天上班都會遇到來自不同國家、文化背景的旅客，讓上班過程充滿新鮮感。記者黃仲明／攝影

隨著全球人口高齡化，我國今年也正式邁入超高齡社會，每5人就有1人是65歲以上長者。根據交通部觀光署統計，近3年我國滿60歲國民出國人次逐年增加，從209萬攀升至359萬人次。隨著高齡旅遊需求增加，旅客可能因慢性疾病或特殊身體狀況需要緊急協助。桃園國際機場持續提升醫療量能、廣設AED（自動體外心臟除顫器），並強化第一線工作人員急救能力，提供旅客更多保障。

機場公司統計桃園國際機場醫療出診服務，近兩年之年平均數為935人次，今年1-7月份就高達612人次。為提升緊急醫療應變能力，第一、第二航廈及北廊廳共設置121台AED，並於每年辦理CPR及AED教育訓練，去年及今年都有超過400名機場員工接受急救初訓或複訓，希望在突發狀況發生時，第一時間成為守護旅客生命安全的重要力量。

今年初，一名來台轉機的高齡外籍男性旅客突然在桃機航廈內昏倒，昇恆昌免稅商店組長吳姝瑩聽見AED取出時發出的警報聲，立即趕往現場，與其他人員投入緊急救援。

救援期間，吳姝瑩注意到現場逐漸聚集圍觀人潮，隨即動員賣場同仁拉起屏風，避免圍觀群眾窺探及拍照，維護旅客隱私與尊嚴，並細心觀察該旅客妻子因語言不通，擔心丈夫安危顯得十分焦急，立即向她說明狀況、安撫情緒，讓對方在陌生環境中安心。

憑藉此次出色的臨危應變與優異的服務表現，吳姝瑩榮獲「2025桃園國際機場服務楷模」肯定。她表示，桃園機場是外籍旅客接觸台灣的首站，不僅處處展現出機場大聯盟第一線人員的服務熱忱與積極協助的精神，更完美傳遞了台灣最美麗的風景。

談到在桃機工作的心情，吳姝瑩笑說「我把機場當成一座遊樂園！」她曾經協助與家人走散的旅客團圓，拾獲旅客遺落的錢包、行李或是護照等重要證件，並且設法找到失主；每天面對來自不同國家、文化背景的旅客，以及各式各樣的突發狀況，就連上班的同事也隨排班天天變化，都讓上班過程充滿新鮮感。

「需要幫忙嗎？」這是吳姝瑩最常掛在嘴邊的一句話。只要看到有人需要協助，就希望能盡力伸出援手。看到旅客因為得到協助而露出笑容，甚至帶著感激離開，這就是支持她持續留在機場、保有工作熱情的最大動力。

吳姝瑩常主動詢問旅客是否需要協助，看到旅客的問題得到解決而露出笑容，就是支持她保有工作熱情的最大動力。記者黃仲明／攝影
吳姝瑩常主動詢問旅客是否需要協助，看到旅客的問題得到解決而露出笑容，就是支持她保有工作熱情的最大動力。記者黃仲明／攝影

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