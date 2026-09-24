中秋連假好天氣…舒力基颱風最新路徑曝 恐雨亂教師節和開工日

明天開始中秋節、教師節連續假期，中央氣象署表示，今天白天各地持續為多雲到晴的天氣，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部山區有局部短暫陣雨，嘉義以南地區及其他山區有午後零星短暫陣雨。

溫度方面，今天基隆及東半部白天高溫約29到31度，西半部可達31至33度，局部內陸地區會再更高一些，近中午前後紫外線偏強，外出做好防曬並多補充水分。低溫方面，夜晚清晨稍涼，北部及宜花22至24度，其他地區約25至27度。澎湖晴時多雲，26至30度；金門晴時多雲，25至30度；馬祖晴時多雲，25至28度。

明天中秋節，各地大多為多雲到晴，午後南部山區有局部短暫陣雨，嘉義以南地區及其他山區有午後零星短暫陣雨。周六、周日各地大多為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

下周一教師節，下周一、下周二舒力基颱風外圍雲系影響，桃園以北及宜蘭地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨，整體天氣型態、降雨範圍及量值與颱風動向有關，不確定性較高，留意最新預報資訊。

下周三東北季風逐漸增強，迎風面桃園以北及東北部地區有局部短暫陣雨，東部及東南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫陣雨。

下周四、下周五東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲的天氣；下周六東北季風減弱，各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫陣雨。

關於颱風消息，舒力基颱風往西北西方向移動，周六至下周一逐漸北轉沿台灣東方海面北上的機率較高，各模式預測仍有分歧，部分模式有較偏西影響台灣的可能，其發展強度、路徑北轉角度及距台遠近仍有不確定性，留意氣象署發布的最新預報資訊。

周六起基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率。

周六至下周三適逢年度大潮，西部沿海（新北至彰化）及澎湖在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域注意排水不易、局部淹水現象，避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留。