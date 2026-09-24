快訊

川普親迎習近平畫面曝！紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意

中秋連假好天氣…舒力基颱風最新路徑曝 恐雨亂教師節和開工日

影／習近平抵華府…川普夫婦親接機 安排高規格歡迎儀式

聽新聞
0:00 / 0:00

清晨5點57分嘉義市東區規模3.4淺層有感地震

聯合新聞網／ 台北訊
09/24-05:57嘉義市東區發生規模3.4有感地震
09/24-05:57嘉義市東區發生規模3.4有感地震

2026年9月24日清晨5時57分，嘉義東區附近發生芮氏規模3.4的淺層地震，震源深度約7.3公里，震央位於嘉義市政府北方約2.1公里處。此次地震在嘉義市有明顯感受，最大震度達3級，該區民眾普遍能察覺搖晃並感受到房屋輕微震動。

最大震度3級地區:嘉義市

3級震度屬於「弱震」，幾乎所有人都能感受到搖晃，室內房屋會產生輕微晃動，碗盤、門窗可能發出聲響，懸掛物搖擺明顯。靜止中的車輛亦會有明顯搖晃。建議居民保持鎮定，儘速避開靠近窗戶的位置，並待在堅固家具下方以防止物品掉落造成傷害。此類震度下應檢查住家是否有輕微設備或器物倒塌、損壞狀況，注意是否有餘震。

最大震度2級地區:嘉義縣、雲林縣

2級震度屬於「輕震」，大多數人可以感受到輕微搖晃，靜止的物品如燈具、懸掛物可能輕微擺動，汽車有輕微晃動。此震度不易造成損害，居民應注意日常防震準備，確保家中物品固定安全。

最大震度1級地區:台南市、彰化縣

1級震度為「微震」，只有在靜止狀態下較敏感的人士能感受到微弱搖晃。對日常生活影響甚微，無需特別措施。

此次地震屬於淺層地震，深度約7.3公里，由於規模不大且震度以3級為上限，未造成人員傷亡或顯著建築損害。提醒民眾地震時切勿慌張，落實「趴下、掩護、穩住」的防震守則，遠離窗戶和易倒物，並於事後檢查家中水電瓦斯等管線安全，為可能的餘震做好準備。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

嘉義 東區 地震

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

花蓮近海3.3規模輕震 最大震度2級

凌晨1時55分花蓮秀林鄉規模3.3地震 最大震度2級

凌晨1時55分花蓮秀林規模3.3地震 最大震度2級

921國家防災日全台演練 總統賴清德視察高雄特教學校

相關新聞

中秋連假好天氣…舒力基颱風最新路徑曝 恐雨亂教師節和開工日

明天開始中秋節、教師節連續假期，中央氣象署表示，今天白天各地持續為多雲到晴的天氣，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部山區有局部短暫陣雨，嘉義以南地區及其他山區有午後零星短暫陣雨。

舒力基強度上看中颱 專家：小鋼炮型秋颱 向北分量增大

位於關島西北西方海面上的熱帶性低氣壓，昨晚8時發展為輕度颱風舒力基，中央氣象署表示，輕颱舒力基未來將向西北西方向移動，注意最新預報資訊。

流感來勢洶 李秉穎：施打疫苗最好屏障

不少民眾常有「運動冒汗，症狀好大半」錯誤迷思，國內感染科權威、台大醫院小兒部主治醫師李秉穎表示，出現發燒、咳嗽、流鼻水等類流感症狀時，務必好好休息，如逞強運動，只是作賤自己身體，讓病情更嚴重，最好預防方法就是施打流感疫苗。

清晨5時57分嘉義市東區規模3.4淺層地震 最大震度3級 5縣市有感

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天清晨5時57分，在嘉義市政府北方2.1公里，位於嘉義市東區，發生芮氏規模3.4地震，地震深度7.3公里。

凌晨1時55分花蓮秀林規模3.3地震 最大震度2級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天凌晨1時55分，在花蓮縣政府西南西方17.5公里，位於花蓮縣秀林鄉，發生芮氏規模3.3地震，地震深度18.6公里。

凌晨1時55分花蓮秀林鄉規模3.3地震 最大震度2級

今（2026）年9月24日凌晨1時55分，花蓮縣秀林鄉發生規模3.3淺層地震，最大震度為花蓮縣銅門、南投縣奧萬大2級，民眾普遍感受到輕微搖晃。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。