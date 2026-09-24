清晨5點57分嘉義市東區規模3.4淺層有感地震

2026年9月24日清晨5時57分，嘉義市東區附近發生芮氏規模3.4的淺層地震，震源深度約7.3公里，震央位於嘉義市政府北方約2.1公里處。此次地震在嘉義市有明顯感受，最大震度達3級，該區民眾普遍能察覺搖晃並感受到房屋輕微震動。

最大震度3級地區:嘉義市

3級震度屬於「弱震」，幾乎所有人都能感受到搖晃，室內房屋會產生輕微晃動，碗盤、門窗可能發出聲響，懸掛物搖擺明顯。靜止中的車輛亦會有明顯搖晃。建議居民保持鎮定，儘速避開靠近窗戶的位置，並待在堅固家具下方以防止物品掉落造成傷害。此類震度下應檢查住家是否有輕微設備或器物倒塌、損壞狀況，注意是否有餘震。

最大震度2級地區:嘉義縣、雲林縣

2級震度屬於「輕震」，大多數人可以感受到輕微搖晃，靜止的物品如燈具、懸掛物可能輕微擺動，汽車有輕微晃動。此震度不易造成損害，居民應注意日常防震準備，確保家中物品固定安全。

最大震度1級地區:台南市、彰化縣

1級震度為「微震」，只有在靜止狀態下較敏感的人士能感受到微弱搖晃。對日常生活影響甚微，無需特別措施。

此次地震屬於淺層地震，深度約7.3公里，由於規模不大且震度以3級為上限，未造成人員傷亡或顯著建築損害。提醒民眾地震時切勿慌張，落實「趴下、掩護、穩住」的防震守則，遠離窗戶和易倒物，並於事後檢查家中水電瓦斯等管線安全，為可能的餘震做好準備。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）