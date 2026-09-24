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舒力基強度上看中颱 專家：小鋼炮型秋颱 向北分量增大

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
由於在環境駛流場導引下，太平洋高壓西伸程度不如預期，舒力基颱風向北分量明顯增大，周六、周日將是轉向關鍵時間節點。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
由於在環境駛流場導引下，太平洋高壓西伸程度不如預期，舒力基颱風向北分量明顯增大，周六、周日將是轉向關鍵時間節點。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

位於關島西北西方海面上的熱帶性低氣壓，昨晚8時發展為輕度颱風舒力基，中央氣象署表示，輕颱舒力基未來將向西北西方向移動，注意最新預報資訊。

氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據中央氣象署最新氣象情資顯示，昨晚增強為颱風的舒力基，由於後續前進路徑海域的海溫高、垂直風切弱，加上海水熱含量大，評估強度將會一路增強，至少可達中度颱風或以上等級。

他說，由於在環境駛流場導引下，太平洋高壓西伸程度不如預期，舒力基向北分量明顯增大，周六、周日將是轉向關鍵時間節點。目前評估，舒力基的七級風暴風半徑介於100至180公里，十級風暴風半徑也只有在50至60公里之間，是屬於小鋼炮型的秋颱

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

秋颱 氣象署 颱風

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