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凌晨1時55分花蓮秀林鄉規模3.3地震 最大震度2級

聯合新聞網／ 台北訊
09/24-01:55花蓮縣秀林鄉發生規模3.3有感地震
09/24-01:55花蓮縣秀林鄉發生規模3.3有感地震

2026年9月24日凌晨1時55分12秒，花蓮縣秀林鄉附近發生一起規模3.3的淺層地震，震源深度約18.6公里，震央位於花蓮縣政府西南西方約17.5公里處。此次地震在花蓮縣及南投縣部分地區有感，最大震度為2級，表現為輕微搖晃。

最大震度2級地區：花蓮縣、南投縣

此次地震最大震度達2級，代表大多數人能感受到晃動，室內懸掛物輕微搖擺，靜止汽車亦有輕微晃動感。由於震度未達3級以上，未產生明顯損害或中度恐慌狀況。

此次震源深度屬於淺層地震，震源距離地表較近，雖釋放能量不大，但由於鄰近人口及建築區域，仍使部分地區感受到地面晃動。官方目前並未接獲災情通報，後續會持續觀察並發布相關資訊。

由於震度未達3級，民眾宜依照平時防震守則應對，如室內地震時保持鎮定，趴下並掩護頭部，遠離窗戶及懸掛物。如在室外，應避免靠近危險區域如建築物外牆和電線桿，確保自身安全。

地震發生後，提醒民眾檢查家中水、電、瓦斯管線是否安全，注意收聽官方發布的相關指示與資訊。雖然此次地震震度輕微，但正確的防災知識與警覺仍是降低災害風險的重要保障。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

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