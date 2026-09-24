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連4年高推估 明年健保總額首破兆元

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
衛福部健保會昨邀集四大醫界代表討論明年健保總額，議程長達十一個小時，最後全數贊成「高推估」成長率百分之五點五，金額達一兆零四三四億元，首次突破兆元大關。記者邱德祥／攝影
衛福部健保會昨邀集四大醫界代表討論明年健保總額，議程長達十一個小時，最後全數贊成「高推估」成長率百分之五點五，金額達一兆零四三四億元，首次突破兆元大關。記者邱德祥／攝影

明年健保總額正式突破「兆元大關」，醫院、西醫基層、中醫、牙醫等四大部門代表昨出席衛福部健保會明年健保總額成長率協商會議，歷經十一個小時，一致通過「高推估」成長率，上限為百分之五點五，總額將達一兆四三四點四七億元，連續四年各總額部門均達行政院核定總額「高推估」成長率。

國發會日前公布衛福部明年健保總額範圍成長率「低推估」百分之二點六一九，「高推估」百分之五點五，總額分別為一兆一四九點五五億元、一兆四三四點四七億元，不論高低推估，明年健保總額首次突破「兆」元。

衛福部晚間發布新聞稿，指出此次協商結果，醫院總額達七二三五點二九億元、西醫基層總額一九六五點八二億元、牙醫門診總額六一六點二八億元、中醫門診總額三八四點六四億元，四部門健保總額成長率均達核定上限百分之五點五，其他預算則有二三二點四四億元，較一一五年度增加十二點一二億元，整體合計一兆四三四點四七億元、成長率百分之五點五。

昨協商會議，先從醫院部門開始，參與協商會議的社區醫院協會理事長朱益宏表示，醫院部門看到醫事人員長期薪資偏低，而於醫療韌性提案於一般總額編列廿億元，期盼為醫事人員加薪，經雙方協調，付費者願意放入專款處理，並與公務預算補助罕病、血友病專款連動。歷經上午四小時協商，醫院部門代表通過成長率百分之五點五。

西醫基層、中醫及牙醫等部門於昨下午陸續進行協商，醫師公會全聯會理事長陳相國表示，西醫基層協商會議相當平和，同樣歷經四小時，通過高成長率百分之五點五，不過，健保總額中將移出一、二百億，由公務預算支應。再者，賴清德總統承諾再挹注六百億元，因此實質成長率應會超過百分之五點五五，總額將達一點一兆元。

陳相國說，西醫基層爭取編列放寬膽固醇、糖尿病等「糖心腎」相關藥物給付規定，希望跟上世界潮流，提高醫療品質、就醫可信性，達成健康台灣的目標。

朱益宏表示，健保總額協商四大部門均順利達成共識，通過百分之五點五成長率，連續四年通過高推估，可見政府有誠意投資健康。

健保 健保總額 衛福部

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