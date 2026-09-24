健保總額破兆 專家批協商淪過場

衛福部健保會昨召開明年度總額成長率協商會議，確定健保總額破兆，督保盟發言人滕西華表示，近年來，總額協商淪為過場，醫界代表常是「三言兩語」，就要十幾億元經費，非醫界出身的付費者代表形同「被綁架」，呼籲比照立院，會議全程直播。

對於四大團體代表一致支持成長率上限百分之五點五，醫改會執行長林雅惠說，「有共識是好事，但調整支付不能只有數字上達成共識」，支付標準的目標、期程、承諾，應三位一體，否則容易淪為空白支票，天天畫大餅。

台灣醫療改革基金會提出三項改革訴求，健保支付調整不能是空白支票、淪為數字，目標、期程及承諾，都要明確可追蹤；論質計酬的導向需調整為論品質、有價值模式；支付調整應給予一線醫護人員，讓民眾實質獲益。

滕西華批判更為犀利，她表示，醫界代表在協商會議中，幾句話、幾項計畫，就要求十幾億元經費，如果遭反對，就展開情緒勒索，「不編列經費，就會導致醫護人員走光、醫療崩壞」，不論是否為事實，付費者代表無力反駁，導致總額協商淪為過場，「先上車、後補票」，先編列預算，使用時再核備。

滕西華指出，政府與醫界早已談妥總額採「高推估」成長，非醫界出身的付費者代表形同「被綁架」，不僅位居「資訊、知識」弱勢，還淪為「權力弱勢」，如真擋下健保費率成長，勢必淪為全民公敵。呼籲各總額部門代表出面說明經費項目增加的原因，或比照立法院，全程直播總額協商過程。