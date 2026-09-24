聽新聞
0:00 / 0:00

放寬給付 糖心腎慢病照護 協商通過

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
為照顧國人健康，西醫基層昨於明年總額成長率協商會議提出多項計畫，包括放寬膽固醇、糖尿病等藥物給付標準，延緩慢性腎臟病病人洗腎等照顧計畫。記者邱德祥／攝影 邱德祥
為照顧國人健康，西醫基層昨於明年總額成長率協商會議提出多項計畫，包括放寬膽固醇、糖尿病等藥物給付標準，延緩慢性腎臟病病人洗腎等照顧計畫。記者邱德祥／攝影 邱德祥

為照顧國人健康，西醫基層昨於明年總額成長率協商會議提出多項計畫，包括放寬膽固醇、糖尿病等藥物給付標準，延緩慢性腎臟病病人洗腎等照顧計畫。高雄縣醫師公會榮譽理事長王宏育說，這些項目都是最重要基本功，若能落實，當可減少民眾重症失能，縮減不健康餘命，符合賴清德總統健康台灣目標。

西醫基層昨於協商會議提出放寬降低膽固醇藥物標準，以期減少國人心肌梗塞、中風失能等病人，共編列七億元；另提出九億元項目，用於放寬「瘦瘦針」給付標準，讓糖尿病控制不良、非常肥胖者均可獲得給付，降低將來中風、心臟病、洗腎風險。

最後健保會專款通過「強化糖心腎症候群（ＣＫＭ）全人整合照護計畫」，為上述項目編列十六點六九五億元。

在照顧慢性腎臟病患者方面，西醫基層提出明年五億元計畫，期望降低「尿液微量白蛋白與肌酸酐比值」（ＵＡＣＲ）從二百降至一百，就能使用SGLT二藥物，以延緩慢性腎臟病病人洗腎，預估每人一年藥費九千多元，未來可以節省洗腎一年七○萬元。

保守估計，該計畫上路後，可讓慢性腎臟病患者晚三年洗腎，總藥費花不到三萬元，至少省洗腎費用二○○萬元。因效益明確，健保會通過此筆預算。

此外，西醫基層欲仿效醫院整合門診，為此，提出合理「多重慢性病照護計畫」，編列十六億元，鼓勵一位基層醫師妥善照顧每一個老病人，瞭解其所有疾病，只用一張處方箋就能解決所有用藥需求，並加強衛教，不讓病人分好幾個門診看病，疲於奔命，減少藥物重複風險。經最後協商，健保會同意給予十二億元。

王宏育說，健保會通過多筆慢性病照顧經費，將可縮減不健康餘命，讓國人晚年減少痛苦。

給付 肥胖 慢性

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

健保兆元規模西醫基層總額增102億 醫師全聯會：聚焦三高、慢病管理

不用調高健保費！明年健保總額突破兆元 成長率連3年5.5%

健保總額明年將破兆元 醫改會提3訴求：別讓支付調整淪為「空白支票」

健保總額成長率採高推估核定…醫界盼未來持續 有助減輕病人自費負擔

相關新聞

從極光到山間 收藏加拿大5種面貌

追光、入山、棲湖、望海四節奏，收攬加拿大冬末春初的壯麗風光。連三晚黃刀鎮追極光、走訪黃刀第一民族領袖家族的原民營地、體驗大奴湖的冰路探險；接著轉入雪境洛磯山脈門戶卡納納斯基斯，下榻Ｇ８高峰會各國元首入住的山林度假村，搭直升機俯瞰雪峰；走進班夫、優鶴國家公園，二連泊露易絲湖城堡飯店面湖房，收藏冰封湖色；再往太平洋港灣與英式花園，最後到櫻綻溫哥華，一趟收藏五種的加拿大春日風貌。

櫻桃小丸子特展 倒數5天

「櫻桃小丸子原作四十周年」特展將於九月廿八日閉展，距離展覽落幕只剩最後不到一周。一直想來卻還沒成行的粉絲，本周就是最後機會。

勞長看法 明年最低工資 破3萬機會高

最低工資審議會今登場，今年經濟成長率大好，但各產業冷熱不均，勞資雙方對明年最低工資調幅看法仍有一段差距。勞動部長洪申翰昨接受廣播專訪時表示，明年調升機率高，最低工資月薪有機會突破三萬元，但調幅仍須由審議會勞資政學代表共同決議。

立委憂薪資壓縮 中段班能否加薪

最低工資審議會今登場，勞動部長洪申翰昨表示，明年最低工資調升機率高，月薪突破三萬元、時薪突破二百元的機率相當高。民進黨立委林月琴表示，經濟成長成果應由勞工共享，但需防範「薪資壓縮」；國民黨立委廖偉翔認為，企業成本、物價齊漲，調薪恐讓勞資雙輸。

連4年高推估 明年健保總額首破兆元

明年健保總額正式突破「兆元大關」，醫院、西醫基層、中醫、牙醫等四大部門代表昨出席衛福部健保會明年健保總額成長率協商會議，歷經十一個小時，一致通過「高推估」成長率，上限為百分之五點五，總額將達一兆四三四點四七億元，連續四年各總額部門均達行政院核定總額「高推估」成長率。

木都嘉義 漫步老街巷弄

嘉義，擁有三二○年建城歷史，至今保留超過六千棟木造建築，有「木都」美譽。有行旅將帶領旅人漫步老街巷弄，走訪昔日的西裝社與老醫館木屋，參觀台灣花磚博物館與波姆設計的菁寮天主堂。美食饗宴包括在檜木老屋「芋沺商行」品味洋菓子與午茶小食、「山樣子初物」的Fine Dining級鐵板燒、以及三級古蹟「Lumière」的時尚法式料理。旅宿安排於台南東山的仙湖農場，享受晨曦、黃昏及雨後雲海繚繞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。