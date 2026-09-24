放寬給付 糖心腎慢病照護 協商通過

為照顧國人健康，西醫基層昨於明年總額成長率協商會議提出多項計畫，包括放寬膽固醇、糖尿病等藥物給付標準，延緩慢性腎臟病病人洗腎等照顧計畫。高雄縣醫師公會榮譽理事長王宏育說，這些項目都是最重要基本功，若能落實，當可減少民眾重症失能，縮減不健康餘命，符合賴清德總統健康台灣目標。

西醫基層昨於協商會議提出放寬降低膽固醇藥物標準，以期減少國人心肌梗塞、中風失能等病人，共編列七億元；另提出九億元項目，用於放寬「瘦瘦針」給付標準，讓糖尿病控制不良、非常肥胖者均可獲得給付，降低將來中風、心臟病、洗腎風險。

最後健保會專款通過「強化糖心腎症候群（ＣＫＭ）全人整合照護計畫」，為上述項目編列十六點六九五億元。

在照顧慢性腎臟病患者方面，西醫基層提出明年五億元計畫，期望降低「尿液微量白蛋白與肌酸酐比值」（ＵＡＣＲ）從二百降至一百，就能使用SGLT二藥物，以延緩慢性腎臟病病人洗腎，預估每人一年藥費九千多元，未來可以節省洗腎一年七○萬元。

保守估計，該計畫上路後，可讓慢性腎臟病患者晚三年洗腎，總藥費花不到三萬元，至少省洗腎費用二○○萬元。因效益明確，健保會通過此筆預算。

此外，西醫基層欲仿效醫院整合門診，為此，提出合理「多重慢性病照護計畫」，編列十六億元，鼓勵一位基層醫師妥善照顧每一個老病人，瞭解其所有疾病，只用一張處方箋就能解決所有用藥需求，並加強衛教，不讓病人分好幾個門診看病，疲於奔命，減少藥物重複風險。經最後協商，健保會同意給予十二億元。

王宏育說，健保會通過多筆慢性病照顧經費，將可縮減不健康餘命，讓國人晚年減少痛苦。