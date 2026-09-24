立委憂薪資壓縮 中段班能否加薪

最低工資審議會今登場，勞動部長洪申翰昨表示，明年最低工資調升機率高，月薪突破三萬元、時薪突破二百元的機率相當高。民進黨立委林月琴表示，經濟成長成果應由勞工共享，但需防範「薪資壓縮」；國民黨立委廖偉翔認為，企業成本、物價齊漲，調薪恐讓勞資雙輸。

林月琴說，最低工資調升後，勞工能否真正受惠，更為重要，近期勞團發現，各縣市對違反最低工資的裁罰基準不一，勞動部應盡速統一標準，加強稽查。再者，最低工資只能處理部分低薪問題，需留意「薪資壓縮」，政府應進一步檢視整體薪資結構，不能只把焦點放在最低工資。

廖偉翔說，勞工值得更好的待遇，但若政府未有效抑制通膨，又忽視中小企業經營壓力，即使調高最低工資，仍可能陷入「政府請客、企業受罪、勞工埋單」等惡性循環。全國超過八成勞工受僱於中小企業，企業正面臨原物料、能源成本攀升等壓力，尤其傳統產業長期處於低毛利、低薪資環境，調薪若沒有配套，可能增加企業負擔。

廖偉翔主張，經濟部與勞動部應規畫勞健保差額補貼、租稅誘因及資金周轉支援，避免企業因成本增加而減班休息或轉嫁成本；政府應協助產業轉型升級、提高附加價值，不能只靠法規拉高最低工資。

民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，對調升最低工資樂觀其成，但民眾更直接的感受是薪資調整速度追不上物價；最低工資調漲主要直接影響領取最低工資者，薪資略高於最低工資的「中段班」勞工能否跟著加薪，仍有不確定性。

民眾黨團副總召陳昭姿質疑，洪申翰在審議會前表示最低工資有機會突破三萬元，已逾越部長職權。最低工資法已有法定審議機制，應參考消費者物價指數、經濟成長、薪資及家庭收支等指標，不是哪位部長臨時送給勞工的紅包。