櫻桃小丸子特展 倒數5天

「櫻桃小丸子原作四十周年」特展將於九月廿八日閉展，距離展覽落幕只剩最後不到一周。一直想來卻還沒成行的粉絲，本周就是最後機會。

展覽以「漫畫原稿×回憶×沉浸體驗」串起櫻桃小丸子四十年的創作足跡，十二大主題展區集結櫻桃子老師珍貴的原畫手稿、七十七座全新打造的３Ｄ角色人偶及多個經典立體場景；「時光回憶路」更以約卅台復古電視重現歷代動畫片頭與片尾曲，從漫畫的一筆一畫到熟悉的動畫旋律，把不同世代與小丸子共同走過的時光一次收進展場。

日本天后工藤靜香跨界參與「小丸子的閃耀舞台」角色服裝設計，以Rock風格為小丸子與同學們換上不同以往的舞台造型；國際光影藝術家藤本実打造的沉浸式「奇想劇場」，透過光影、音樂與空間變化，將小丸子腦海中的奇幻想像帶進現實。