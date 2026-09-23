不用調高健保費！明年健保總額突破兆元 成長率連3年5.5%

歷經11小時協商，衛福部健保會今天在醫界和付費者雙方均釋出最大誠意下，醫院、西醫基層、牙醫門診、中醫門診等四部門的健保總額及其他預算均達成共識，各部門總額都達到行政院核定成長率上限5.5%，2027年健保總額首度突破1兆元，達到1兆434.47億元。

健保會表示，根據明年度健保總額成長率範圍計算，反映人口老化及成本變動等不需經協商的自然成長預算，增加259.86億元，其餘可供協商空間為284.11億元。

此次協商，醫院總額達7235.29億元、西醫基層總額1965.82億元、牙醫門診總額616.28億元、中醫門診總額384.64億元，四部門健保總額的成長率均達核定上限5.5%，因由行政院核定明年度健保總額成長率範圍為2.619%至5.5%，其他預算也有232.44億元，較今年度增加12.12億元，整體合計1兆434.47億元、成長率5.5%。

依據健保署最新財務試算結果，明年度以總額成長率5.5%及維持現行費率5.17%推估下，年底安全準備累計餘額為819億元，約1.01個月保險給付支出，符合法定1至3個月原則。換言之，明年健保費率不會調整，健保費不會調漲。

明年健保總額協商中，付費者及醫界代表對於資源配置，主要呼應衛福部年度四大政策目標：

一、留人留才支持醫療韌性：

為改善人力流失問題，確保醫療體系永續發展，於醫院、西醫基層總額均再新增提升護理人員待遇合計達57.963億元，回應賴清德總統留人留才的政策目標，以提升醫療量能與價值。

二、強化全人照護與慢性病管理：

呼應健康台灣888目標，強化全人照護與慢性疾病管理，新增「強化糖心腎症候群（CKM）全人整合照護計畫」16.695億元，及擴大推動家醫計畫、在宅急症照護、復健病房及偏鄉地區全人整合照護計畫等，編列86.235億元，高風險疾病口腔照護計畫編列50.919億元。

三、不同工不同酬保障急重症量能：

因應醫療體系的挑戰，為了落實賴清德總統推動「不同工、不同酬」的目標，調高健保給付困難、複雜的醫療服務，在醫院、西醫基層總額與其他預算中，編列「促進醫療服務診療項目付衡平」項目，合計達76.917億元，用以通盤檢討支付標準，並著重保障兒童、急重難罕病人照護及住院服務量能。

同時為持續引進新醫療科技、藥品及特材給付規定改變、暫時性支付等項目，也增編103.44億元；並持續編列罕病、血友病藥費234.833億元，以照護弱勢。

四、提升資源可近性達醫療平權：

為強化醫療資源不足地區醫療服務，提升醫療可近性，持續編列醫療資源不足地區改善方案11.847億元、醫療資源不足地區醫療服務提升計畫22億元、山地離島地區醫療給付提升計畫20.953億元，合計54.8億元，以加強偏鄉及山地離島地區、弱勢族群醫療照護及偏遠地區燈塔型醫院等項目，確保當地民眾就醫權益。

健保會指出，明年度總額協商，在雙方平和及理性協商氛圍下，總額成長率達行政院核定上限值5.5%，也是繼去、今年度後，連續第3年以核定成長率上限編列預算，顯見付費者委員與醫界代表對於政府推動「健康台灣」的支持。健保會初步協商結果，預計於10月份委員會議確認後，依法報請衛福部核定。