捕風捉影製造食安恐慌 中華民國防疫學會：民代應具備基本防疫素養

近期民意代表在未經衛生機關調查與醫學檢驗確認前，即對外指控台北市立金華國中發生「營養午餐集體中毒」事件，隨後經教育與衛生主管機關專業查證確認為「烏龍爆料」乙事，中華民國防疫學會站在流行病學、醫療公衛與防疫專業立場，表達高度關切與嚴正呼籲。

中華民國防疫學會理事長王任賢指出，校園營養午餐與群聚事件的處置，涉及極其嚴謹的公衛防疫流程與科學採證機制。民意代表關心學童權益固然值得肯定，但監督應本於專業與事實。若缺乏基本防疫概念，僅憑片面資訊便捕風捉影，甚至為了政治攻防而誇大渲染為「集體中毒」，不僅嚴重干擾公衛體系的運作，更對家長與學童造成嚴重的飲食恐懼與身心靈衝擊。

中華民國防疫學會發表聲明，從流行病學科學證據、公衛防疫標準流程、兒少身心健康影響，以及民代專業素養等四大面向進行討論：

在公共衛生與流行病學中，任何疑似食因性疾病（Foodborne Illness）或群聚感染事件的判定，均有嚴密的科學邏輯與法定程序，不可隨意定性：流行病學時空關聯： 必須確定病例之間在發病時間、攝食地點及臨床症狀，如嘔吐、腹瀉、發燒等，具有高度的群聚性與一致性。

微生物與毒素採檢：防疫與衛政人員必須於第一時間針對個案檢體，如嘔吐物、糞便、留樣餐盒、廚房刀具砧板及環境拭子進行培養與毒素分析，以找尋致病原，如沙門氏桿菌、諾羅病毒、金黃色葡萄球菌等。

因果關係確立： 經由統計學分析與實驗室檢驗雙重證實後，方能宣佈為食物中毒事件。

在無臨床通報數據、無檢驗報告出爐前，即逕自於媒體爆料「集體中毒」，完全無視公共衛生學的基礎科學精神，實屬極不專業之行為。

當校園出現疑似食安或傳染病群聚時，唯有落實標準公衛防疫流程，方能兼顧「精準防疫」與「安定人心」。

即時通報與現場封存： 校方接獲異狀應立即通報衛生局與教育局，衛生局派員前往現場進行食材留樣封存與環境採檢，杜絕污染源擴散。

循線追蹤與醫療監測： 衛政機關對相關就醫學生進行個案追蹤，釐清發病時間軸，確保需要醫療照顧的學生獲得妥善治療。

統一由權威單位發布資訊： 為防止不實謠言引發社會恐慌，事件之資訊應由衛政機關統一發表專業檢測結果。

若民意代表接獲陳情，正確且具備防疫素養的做法應是「即時通報主管機關、協助落實採證，並等待專業報告」，而非「先開記者會爆料、先定罪，再由公衛單位收拾殘局」。

三、 烏龍爆料對學童與家長造成嚴重的身心靈衝擊

從精神醫學與兒童心理學的角度來看，未經證實的集體食安爆料，往往會引發嚴重的心理連鎖反應。

心因性集體恐慌（Mass Psychogenic Illness）：兒童與青少年對於疾病暗示極為敏感。媒體報導「集體中毒」後，極易在校園內引發強烈的焦慮感，導致原本無恙的學生出現心因性的噁心、頭暈或腹痛，造成不必要的醫療資源浪費與學童恐懼。

長期飲食焦慮與信任破壞： 學校食堂本應是安全無憂的場所。不實爆料會破壞學童對校園飲食的信任，產生挑食、懼食或進食焦慮，影響其每日身體營養之吸收與正常發育。

家長情緒負擔與社會動盪： 家長在接收到聳動爆料後產生極度焦慮，衝擊家庭生活秩序，也無端撕裂了家長與校方、基層教職員及廚工之間的信任關係。

四、 呼籲民意代表應具備專業素養，切勿忽視防疫概念

民意代表肩負監督政府之重任，更應展現高標準的專業素養與社會責任感。

本會強烈呼籲：政治人物切勿為了打擊抹黑政治對手，而忽視科學與理性，將公共衛生議題作為政治攻防的籌碼。 缺乏基本防疫概念的捕風捉影，不僅對公衛防疫體系毫無建設性，更是以社會大眾與學童的身心健康作為代價。

中華民國防疫學會提出以下三點呼籲：

民意代表應提升防疫素養： 面對疑似食安或疫情陳情，應秉持科學實事求是之態度，遵從專業採證流程，避免「未審先判」及誇大炒作。

媒體報導應以科學數據為本： 媒體在處理食安與衛生新聞時，應向專業衛政機關查證，切勿為追求點閱率而採用煽動性標題。

大眾應保持理性與警覺： 請廣大民眾與家長以衛生機關發布之官方檢驗報告為準，不輕信、不傳播未經證實之食安謠言。

防疫與食安是守護全民健康的最前線，絕不容許政治操作與無端抹黑。請讓專業回歸專業、科學回歸科學，共同維護乾淨、安全且無懼的校園環境。