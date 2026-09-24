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不用調高健保費！明年健保總額破兆元 連3年成長率達上限5.5%

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健康你我他／為了與泳伴聊天 老公終於戴助聽器

聯合報／ 文／李月瑛（新北蘆洲）
先生運動裝備：泳帽、蛙鏡、助聽器，讓他交到新朋友。圖／李月瑛提供
先生運動裝備：泳帽、蛙鏡、助聽器，讓他交到新朋友。圖／李月瑛提供

我與老公是五專同窗、愛情長跑11年才結婚。但婚後不久，我發現我們溝通有困難，明明我等著在來米粉下鍋蒸蘿蔔糕，他卻空手回來，跟我抱怨買不到新竹米粉。

幾年後，超級疼小孩的他，開始對兒子們的呼喚沒有反應，也不管我在哪、在忙什麼，小朋友有事都只會來找我，受不了時，我們狠狠吵了一架，老公才承認自己重聽。

要他戴助聽器，但他老是用價格太貴或戴了不舒服的理由拒絕。某次回娘家時意外發現，才30出頭的小弟戴助聽器了，連忙請教小弟的配戴心得。

小弟很節儉，原本只想配最低價的，因任職的公司有補助，便購買中等價位的助聽器，但試戴後發現雜訊不斷，於是貼了十幾萬升等，終於聽得清楚又明白。將小弟的經驗轉述給老公後，他用自己很會流汗，且健身的游泳池環境潮濕，助聽器容易受潮故障為由，再次拒絕。

去年老公拿到敬老卡後，主動提出配戴助聽器要求，即使經醫檢確認不符合補助資格，他依舊堅持購買。一年多來，我們仍不時雞同鴨講，聽力師說，因為女人及小孩的聲音頻率較高，老公的耳朵接收會較差。

可老公說笑話的機率明顯增加，每次游泳回來，都有新鮮的趣事分享。原來老公的目的不是改善夫妻的溝通，而是希望跟運動中心的新朋友好好聊天，讓身為老婆的我心情複雜。

老公 新竹 回娘家

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