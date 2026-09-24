骨癌免截骨 27歲重獲新生還當媽

27歲王小姐，5年前因右大腿疼痛兩個多月就醫，檢查發現，右大腿有一顆如大拇指大小的腫瘤，確診罹患俗稱「骨癌」的惡性骨肉瘤。在台北榮總最新「免截骨原位冷凍」生物性重建技術，以及腫瘤切除、化療、復健等治療下，成功消除癌細胞，經5年追蹤都未復發，並於去年喜獲麟兒。

台北榮總骨科部關節重建科、骨骼肌肉腫瘤治療暨研究中心主任吳博貴指出，台灣每年約新增120例惡性骨肉瘤病例，主要與基因有關係，好發於國高中時期，20至30歲、65歲以上也是常見發病高峰。

吳博貴說，傳統骨癌治療是將罹患腫瘤的骨頭截斷，再將以金屬製人工關節及植入物的「腫瘤型人工關節」，取代缺損的骨骼，但人工關節在運動時往往容易鬆脫，進而衍生出液態氮低溫冷凍治療，其方法是將罹患腫瘤的骨頭完全截斷、取出體外，再放入攝氏零下196度的液態氮中處理，殺死腫瘤細胞後，重新接回原處。

然而，骨頭經過截斷再重新接合，平均約需10個月才能癒合，且有將近2成病患可能發生骨頭不癒合。吳博貴說，這類病患有時必須再次接受補骨、重新固定或調整鋼板等手術；在截骨處尚未癒合前，也無法完全負重，容易造成肌肉萎縮，使整體功能恢復速度較慢。

為減少傳統截骨重建所面臨的問題，台北榮總發展「免截骨原位冷凍」生物性重建技術，最大特色是不必將整段骨頭完全截斷，而是在骨頭仍與身體相連情況下，直接於手術完成液態氮冷凍處理。

吳博貴說，王小姐骨腫瘤約6公分，因骨質結構穩固而採用「免截骨原位冷凍」方式治療，病人不需要把骨頭截斷，可以直接在體內進行冷凍治療，過程只花20分鐘，病患整體功能恢復會比以往快很多，如手術隔天就可以下床行走，拿拐杖時間僅需2至3天。目前腫瘤範圍在10至30公分均可適用，且除了骨肉瘤，未來也可以應用於部分骨頭感染的狀況。

王小姐說，由於骨肉瘤癌細胞轉移至肺部，因此骨肉瘤治療後，她同步接受化療消滅癌細胞。化療時，頭髮都掉光了，人也變得消瘦，「感覺人生到了盡頭」。

王小姐經過手術、化療及復健治療後，歷經術後3年辛苦，身體才漸漸恢復，手術至今，愛跳舞的她，現在跑步、羽球、籃球都沒問題，也於去年喜獲麟兒，展開新的人生。