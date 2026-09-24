流感來勢洶 李秉穎：施打疫苗最好屏障

不少民眾常有「運動冒汗，症狀好大半」錯誤迷思，國內感染科權威、台大醫院小兒部主治醫師李秉穎表示，出現發燒、咳嗽、流鼻水等類流感症狀時，務必好好休息，如逞強運動，只是作賤自己身體，讓病情更嚴重，最好預防方法就是施打流感疫苗。

年長者、免疫低下、孕婦及幼童均屬流感重症高風險族群，國外研究發現，喜歡長跑、熱愛重訓等過度運動者在感染流感後，一般病情會比較嚴重。李秉穎說，關鍵在於運動過了頭，身體的能量與營養優先供應肌肉細胞，反而使免疫系統相對變弱，原本厚實的防禦城牆出現漏洞。

李秉穎舉例，多年辛苦訓練的運動選手在世界大賽等人生重要關頭時，卻因病棄賽，這類體育憾事層出不窮，原因就在於經年累月的訓練，讓體格強健，但外強中乾，免疫系統比一般人還要差。部分國家會提供運動國手接種流感疫苗，台灣也有類似措施。

「海外旅遊的民眾特別需要接種流感疫苗。」李秉穎說，今年全球流感疫情來勢洶洶，國人最常去的日本比台灣更早進入流行期，就診人數明顯增加。台灣也開始進入流行期，10月1日公費疫苗開打時，符合資格者應盡速接種，其餘則應考慮自費。

如何區分感冒、流感？這是許多人的疑問，李秉穎表示，一般人口語中的「重感冒」，大概就是類流感的意思。一般感冒屬於上呼吸道輕微感染，流感則會持續發燒、咳嗽，甚至全身痠痛，進而影響工作能力，此時務必就醫，在醫師診斷評估下，判斷是否可以接受抗病毒藥物治療。

本季流感已進入流行期，疾管署預估，中秋節前後將來到高峰，屆時單周門急診就醫人數將來到16萬人次。李秉穎呼籲，民眾務必做好準備，勤洗手，進出公共場所時戴上口罩，盡速完成疫苗接種。

李秉穎強調，流感絕非感冒，其背後隱藏致命風險，一般民眾接種流感疫苗，除了提高免疫力，減少感染機率，降低重症及死亡風險，還可為周遭親友家人建築一道隱形的保護屏障。再者，流感疫苗安全性極高，副作用低，年長者等高風險族群應盡快接種。

值得一提的是，臨床研究證實，施打流感疫苗，不僅保護肺部組織，降低肺炎機率，更可進一步保護心臟、大腦等重要器官，每年施打，更可減少罹患腦中風、心肌梗塞等心血管急重症機率，甚至可以降低失智風險。