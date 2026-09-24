跨不過的山坡路 基隆長者復健、就醫如何不卡關

基隆緊鄰雙北，青壯人口白天離城工作，加上山坡社區多、道路狹窄，醫院近在咫尺，長者卻未必到得了。

「翻轉超高齡基隆」從急重症、復健到交通，看見山城高齡醫療的特殊挑戰。

基隆特殊地形成了典型的都市型偏鄉。「救護車到了，卻進不了狹窄的山坡社區。」基隆市議會議長童子瑋說，之前一名長者身體突然不適，通報時尚能步行，救護員徒步趕往；抵達時長者卻已昏倒，只能再由隊員將擔架扛上山接應，合力把人抬下山，最終仍錯過黃金搶救時間，不幸離世。

「我們生活上有很多困難，不是平地的人可以想像的。」童子瑋說，基隆山坡地多，許多老社區沿著山勢發展，巷弄狹窄，大型車輛難以進入，對行動能力下降的長者而言，從急救、看病到復健，交通都是一道難題。

山城交通障礙 看病得先下山再轉車

童子瑋指出，許多山坡社區一般公車無法抵達，長者得先走到可搭車的地方；現行公車又以市中心為核心呈放射狀，例如相鄰的中山區與安樂區，部分路線須先進市中心轉車才能到基隆長庚醫院，不少長者覺得麻煩，最後乾脆不看病。

基隆市醫師公會理事長王俊傑表示，高齡者常合併多種慢性疾病，需要持續就醫與照護，「老人家需要什麼？需要就醫方便。」除了大型醫院，在地第一線診所也應納入高齡醫療網絡，減少長者奔波。

童子瑋提出「醫療生活公車」，改以環狀路網串聯各區大型醫院、診所、市場及學校，減少進市中心轉車；大型公車無法深入的山坡社區，則搭配中小型巴士及「小黃公車」接駁。「我們範圍不大，可是不方便。」他說，醫療生活公車就是要解決基隆特殊地形帶來的交通問題。

復健不只恢復體力 更要回到原來生活

王俊傑指出，高齡者骨折、中風或住院後，急性治療結束只是第一步，後續還要從復健走向「復能」，恢復生活自理能力，「可以自己穿衣服、走樓梯、散步、自己去吃飯、買便當。」

童子瑋表示，從長年服務經驗發現，復健病床需求相當迫切。他主張重新定位目前住院功能有限的基隆市立醫院，發展高齡醫療、擴充復健量能，分擔大型醫院壓力，讓長者在急性治療後能持續接受復健。