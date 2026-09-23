快訊

舒力基颱風生成！北轉或一路撲向台灣 最關鍵轉折時刻曝光

亞運桌球／林昀儒扛第一點5局惜敗 中華男團不敵中國獲銅牌

台股衝破4萬8創高後藏警訊？ 台指期夜盤由紅翻黑

聽新聞
0:00 / 0:00

舒力基颱風生成！關注周六北轉角度及距台遠近 不排除侵台

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
舒力基颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供
舒力基颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供

根據日本氣象廳最新資訊，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今晚間增強為舒力基颱風，往西北西方向移動，周六起有逐漸北轉朝台灣東方海面北上的趨勢。中央氣象署表示，由於發展強度、路徑北轉角度及距台遠近仍有不確定性，留意氣象署發布的最新預報資訊。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，舒力基颱風生成後，在良好的大氣及海洋條件配合下強度將逐漸增強，接近台灣以東海域的時候強度至少有中度颱風等級。

路徑方面，吳聖宇說，舒力基颱風未來穩定朝向西北西到西北方向移動，一路往台灣東南方海域靠近。周末到下周一移動速度顯著放慢，有機會轉向偏北方向緩慢移動，在台灣以東海域慢慢北上。下周二、下周三越過高壓弱點區後，再逐漸加速，往東北方向離去。

不過，他表示，仍有部分預報認為舒力基颱風可能會轉向失敗，減速放慢後，又重新回到西北西路徑，往台灣靠近。下周二、下周三反而會是颱風直接侵襲的天氣型態。雖然前一個情境的可能性正在逐漸提高，但是尚未能完全排除侵台的機會，今明兩天的預報趨勢變化持續觀察留意。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，舒力基颱風後未來的移動路徑，最關鍵的轉折時刻正是周六、周日這兩天，最關鍵決定因子是太平洋高壓勢力。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

根據日本氣象廳最新資訊，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今晚間增強為舒力基颱風。圖／日本氣象廳提供
根據日本氣象廳最新資訊，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今晚間增強為舒力基颱風。圖／日本氣象廳提供

氣象署 颱風 侵台

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

舒力基最快今生成 專家：颱風周末若轉向失敗 開工日恐直接侵襲台灣

收假後準颱風「舒力基」直撲台？ 氣象署：周六北轉角度是關鍵

準舒力基可達中颱前段班 粉專曝2可能路徑「這天」恐構成威脅

今「秋分」晴熱晚上變天 舒力基颱風醞釀中 氣象署：下周一恐影響台灣

相關新聞

一連五天光復節連假疏運啟動 雙鐵加開班次、開放訂票

今年光復節3天連假下個月底登場，雙鐵也啟動一連五天的連假疏運措施。高鐵周五凌晨起開始搶票，台鐵則於今天搶先釋出，但花東實名制列車將於明天凌晨0時起開放訂購，提醒返鄉需求旅客留意。

「沒早餐、沒備品」礁溪平日住一晚7100元 財經作家酸：國旅真棒

國旅到底值不值得玩，一直以來常常是許多人討論的話題。財經作家阿格力昨（22）日在臉書分享到礁溪住宿的感受，他說住一晚要價7100元，卻沒有附早餐和備品，若要吃早餐還得要加錢，讓他非常傻眼，忍不住大酸「國旅真的很棒」。

老福社工涉侵佔弱勢長者金錢 社工師全聯會發聲促政府建立防弊機制

曾任職台北市社會局的38歲社工江羿潔，離職後被社會局揭發她侵占5位受監護宣告長者的存款，總金額高達1200萬元。社工師全聯會發布聲明指出，此案揭露公部門與社福體系執行受監護宣告長者財產管理系統性風險，當財務管理權高度集中單一工作人員時，極易形成防弊死角，呼籲衛福部、各縣市政府衛生局，盤點行政流程，建立財務與服務分流的防弊機制。

收假後準颱風「舒力基」直撲台？ 氣象署：周六北轉角度是關鍵

準颱風舒力基還在醞釀中，不過專家示警，它恐以中颱前段班之姿靠近台灣，目前美國及歐洲模式都認為，颱風會在下周二從東南方直撲台灣，但AI模式卻認為會北轉，氣象署目前較支持AI模式看法，不過仍不排除颱風登陸可能，周六將是觀察的關鍵時間點。

感覺人生到了盡頭！21歲罹骨癌肺轉移 北榮新技術讓她重新跳舞還當媽

27歲王小姐，5年前因右大腿疼痛兩個多月，原以為是拉傷，不以為意，但某次外出旅遊時，右大腿疼痛劇烈，經檢查發現，右大腿竟有一顆如大拇指大小的腫瘤，確診為俗稱「骨癌」的惡性骨肉瘤。在台北榮總最新技術「免截骨原位冷凍」生物性重建技術治療下，成功消除癌細胞、治療癌症，且經5年追蹤都未復發，並於去年喜獲麟兒。

偏頭痛不是吃止痛藥就好 醫揭「這三警訊」小心惡性循環

許多民眾在氣候變化、周末補眠後，偏頭痛發作，長期下來止痛藥失效，影響生活品質。醫師指出，若出現「藥愈吃愈多且藥效變短」、「未發作就預先吃藥」、「非特定品牌無效」等三大指標，代表過度使用藥物，應積極就醫評估。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。