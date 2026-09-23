舒力基颱風生成！關注周六北轉角度及距台遠近 不排除侵台

根據日本氣象廳最新資訊，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今晚間增強為舒力基颱風，往西北西方向移動，周六起有逐漸北轉朝台灣東方海面北上的趨勢。中央氣象署表示，由於發展強度、路徑北轉角度及距台遠近仍有不確定性，留意氣象署發布的最新預報資訊。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，舒力基颱風生成後，在良好的大氣及海洋條件配合下強度將逐漸增強，接近台灣以東海域的時候強度至少有中度颱風等級。

路徑方面，吳聖宇說，舒力基颱風未來穩定朝向西北西到西北方向移動，一路往台灣東南方海域靠近。周末到下周一移動速度顯著放慢，有機會轉向偏北方向緩慢移動，在台灣以東海域慢慢北上。下周二、下周三越過高壓弱點區後，再逐漸加速，往東北方向離去。

不過，他表示，仍有部分預報認為舒力基颱風可能會轉向失敗，減速放慢後，又重新回到西北西路徑，往台灣靠近。下周二、下周三反而會是颱風直接侵襲的天氣型態。雖然前一個情境的可能性正在逐漸提高，但是尚未能完全排除侵台的機會，今明兩天的預報趨勢變化持續觀察留意。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，舒力基颱風後未來的移動路徑，最關鍵的轉折時刻正是周六、周日這兩天，最關鍵決定因子是太平洋高壓勢力。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。