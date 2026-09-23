食安烏龍爆料引發恐慌 國民黨醫療委員會：尊重醫學專業、恪守採證流程

民進黨台北市議員簡舒培指控，金華國中師生9月4日吃下含小卷的營養午餐後，多人腹瀉、嘔吐，北市教育局否認，表示與學校確認此為烏龍爆料，該校沒有出現集體食物中毒。國民黨醫療委員會發表聲明表示，學校食安攸關學童健康，應受嚴格監督，站在醫學專業、公共衛生與兒少心理健康立場，表達最嚴正的關切與譴責。

國民黨醫療委員會主委蔡明忠指出，學校食安攸關學童健康，應受到嚴格監督，但「食安監督必須建立在嚴謹的醫學證據，與公衛採證之上」。如為博取媒體聲量，將未經證實的訊息進行誇大爆料，將「集體中毒」作為爆料籌碼。這種「先抹黑、後查證」的操作，不僅破壞民眾對醫療公衛體系的信任，更對無辜家長與學童造成恐懼與身心靈衝擊。

國民黨醫療委員會表示，謹從科學證據、醫療公衛、採證溯源與兒少身心健康等專業面向，發表以下聲明：

一、 食安事件其確認極其嚴謹，絕非爆料即可拍板：

在公共衛生與臨床醫學上，「集體食物中毒」（Foodborne Outbreak）有嚴格的專業定義與確認標準：

臨床症狀聚集： 必須有兩名或兩名以上個案，攝食相同食物後出現相似的消化道或神經系統症狀。

採證與檢體檢驗： 醫療單位與衛政人員必須於第一時間採集患者之嘔吐物、糞便、血液檢體，以及留樣之便當、廚房環境拭子，進行微生物培養、毒素檢測或化學物質分析。

流行病學溯源： 透過潛伏期推算、暴露率分析與發病曲線，方能確立疾病與食物之間的因果關係。

食安調查是一門極其精密的醫學科學。在主管機關尚未完成採證、未發出法定傳染病通報、檢測報告尚未出爐前。任何人不得隨意定性為「集體中毒」，這完全無視醫療專業、傷害公衛倫理的行為。

二、 烏龍爆料引發「群體心因性反應」，傷害學童身心靈健康：

從兒少精神科與心理學的角度來看，未經證實的食安恐慌對學童造成的傷害，絕不亞於微輕微的腸胃不適。當「集體中毒」的不實訊息媒體報導、在校園散播，將造成極大的身心靈傷害。

心因性軀體化症狀（Psychogenic Illness）： 兒童與青少年對於身體感知極為敏感，在集體恐懼氛圍下，原本無恙的學童可能因恐慌而出現頭暈、噁心、腹痛等心因性症狀，不僅增加醫療資源不必要的負擔，更對孩童造成實質的身心煎熬。

長期飲食恐懼（Eating Anxiety）： 校園本該是讓孩子安心學習與進食的環境。爆料新聞造成的恐慌，容易使學童對學校午餐產生疑慮與排斥心理，進而引發挑食、拒食等焦慮，影響營養攝取與身心正常發育。

家長焦慮與家庭緊張： 家長在接收到誇大的爆料資訊後，陷入極度的焦慮與恐慌，不僅衝擊家庭生活秩序，也破壞了家長對學校與醫療、公衛體系的長期信任。以食安議題不當爆料、令人無法接受。

三、 建立理性防線：如何避免食安烏龍爆料造成的社會恐慌？

本會呼籲社會各界建立以下三道「醫療公衛防線」：

落實「醫衛優先，資訊揭露」原則： 民意代表接獲陳情時，第一時間應通報衛生局與教育局進行科學採證，切勿進行未證實的宣判。媒體報導食安新聞時，亦應以衛政機關與醫療機構的檢測數據為唯一查證基準。

健全校園危機應變與心理輔導： 面對疑似食安事件，學校除了配合公衛採證外，應同步啟動校園心理輔導機制，安撫學生與家長情緒，避免謠言擴散引發心因性恐慌。

對造謠者追求法律與政治責任： 針對未經查證即發表不實食安言論、造成社會集體恐慌者，衛政與司法機關應主動依《社會秩序維護法》及《食品安全衛生管理法》進行調查，絕不能讓「烏龍爆料」凌駕於「公衛秩序」之上。

醫療是救人的專業，食安是健康的基石，兩者都不容許烏龍爆料與操弄。「爆料是一時的，孩子的健康與社會的信任是永久的。」嚴正要求國人，勿以爆料爲手段，拋棄了科學、理性與良知，請讓科學歸於科學、醫療歸於專業，共同守護台灣下一代健康且無懼的成長環境。