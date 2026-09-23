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桃機4座環亞貴賓室全面升級 候機吃台味、看藝術還有私人休息房

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
改造後的貴賓室可欣賞航廈外的景色，也與Acme+Art極美美學藝術合作，展出台灣藝術作品。記者黃仲明／攝影
改造後的貴賓室可欣賞航廈外的景色，也與Acme+Art極美美學藝術合作，展出台灣藝術作品。記者黃仲明／攝影

桃園國際機場第一、第二航廈4座環亞機場貴賓室歷經5個月改造，今天以全新面貌亮相，除重新規劃空間、增加座位及更新家具設備，也加入台灣文化元素，並升級餐飲、休憩與藝文體驗，提供旅客更多元的候機選擇。

環亞機場貴賓室表示，這次改造首度導入主題式空間概念，分別以蘭花、玉石、茶葉及山嵐等台灣意象設計，讓旅客候機時感受台灣在地文化。餐飲也同步擴充，除招牌現點現做沙茶牛肉麵外，新增雞絲紅蔥飯及台式油飯，並與米其林必比登推薦的雙月食品社合作，推出「愛恨椒芝麵」。飲品部分則與台灣茶飲品牌合作推出特色茶飲及限定特調。

第二航廈A區「茶嶼軒」則新增私人休息房，與床墊品牌Sealy合作，提供單人、雙人房型，讓長程飛行或轉機旅客可在候機期間休息。

貴賓室也新增藝文展演空間，與Acme+Art極美美學藝術合作，展出15件台灣藝術作品，其中包括藝術家吳佳樺以礦物、寶石等天然媒材創作的作品，讓候機空間兼具藝術與文化氣息。

環亞集團表示，自2016年進駐桃機至今已服務逾600萬名旅客，此次升級除提升空間及服務品質，也希望透過餐飲、藝術與文化元素，讓桃機成為國際旅客認識台灣的窗口。全新貴賓室已正式營運，旅客可透過航空公司、信用卡合作方案、現場付費及會員點數等方式使用。

現點現做的餐點包含沙茶牛肉麵、雞絲紅蔥飯、台式油飯，以及雙月食品社的「愛恨椒芝麵」。記者黃仲明／攝影
現點現做的餐點包含沙茶牛肉麵、雞絲紅蔥飯、台式油飯，以及雙月食品社的「愛恨椒芝麵」。記者黃仲明／攝影

桃機第二航廈環亞機場貴賓室歷經5個月改造，今天以全新面貌亮相。記者黃仲明／攝影
桃機第二航廈環亞機場貴賓室歷經5個月改造，今天以全新面貌亮相。記者黃仲明／攝影

除招牌現點現做沙茶牛肉麵外，新增雞絲紅蔥飯及台式油飯，並與米其林必比登推薦的雙月食品社合作，推出「愛恨椒芝麵」。記者黃仲明／攝影
除招牌現點現做沙茶牛肉麵外，新增雞絲紅蔥飯及台式油飯，並與米其林必比登推薦的雙月食品社合作，推出「愛恨椒芝麵」。記者黃仲明／攝影

桃機 貴賓

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