快訊

舒力基颱風生成！北轉或一路撲向台灣 最關鍵轉折時刻曝光

亞運桌球／林昀儒扛第一點5局惜敗 中華男團不敵中國獲銅牌

台股衝破4萬8創高後藏警訊？ 台指期夜盤由紅翻黑

聽新聞
0:00 / 0:00

健保總額成長率採高推估核定…醫界盼未來持續 有助減輕病人自費負擔

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示贊同，他認為這代表醫界長年呼籲醫療支出不是投資、是成本已形成社會共識，且有助健保納入更多重症新藥，減輕病人自費負擔。聯合報系資料照
台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示贊同，他認為這代表醫界長年呼籲醫療支出不是投資、是成本已形成社會共識，且有助健保納入更多重症新藥，減輕病人自費負擔。聯合報系資料照

國發會日前審議通過明年健保總額成長率範圍為2.619%至5.5%，金額為金額為1兆149.55億元至1兆434.49億元，衛福部健保會今天舉行總額協商會議，醫院、西醫基層部門、牙科和中醫大部門的總額，確定採高推估5.5%。台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，這代表醫界呼籲醫療支出不是投資、是成本，已形成社會共識，有助健保納入更多新藥，減輕病人自費負擔。

洪子仁指出，我國經常性醫藥支出（CHE）占國內生產毛額（GDP）比率，長年落後日韓，全球通貨膨脹導致醫療物價指數大幅提升，讓醫療機構添購醫材及營運成本增加，健保總額採高推估5.5%成長率，展現政府投資健康、投資醫療具體呈現，也是經濟紅利回饋民眾，作為健康保護的做法，也表示健保委員認同過去低成本、過度緊縮的健保思維應被扭轉。

「邁向投資健康、賦能醫療作法，有助確保我國未來因應新興傳染病衝擊，醫療體系仍可發揮良好保護力。」洪子仁指出，近3年國內爆發醫護人力荒，科技業等其他產業祭出高薪爭取人才，醫界若能獲得足夠資源，才能留住第一線醫護人才，持續優化護理等醫事人員薪資，這是落實賴總統政見，增加醫療支出，投資醫療、投資健康。

洪子仁指出，健保總額高成長率，除讓醫界更有財務韌性因應薪資等成本增加外，民眾面對罕病、癌症時，過去因健保資源長期不足，給付新科技、新療法須歷經漫長等待，包含癌症標靶治療等納入給付速度不如預期。隨健保總額成長率連續採高推估，乳癌標靶藥物目前納入9成以上，有助減輕病友面臨高額自費的困境，翻轉癌症五年存活率落後日韓、治療落後國際的窘境。

總額成長率採高推估，展現健保會委員，支持健保有足夠財務韌性與底氣，加速精準醫療、新藥新科技導入，洪子仁指出，站在民眾立場上，有助實現健康平權、減輕自費負擔，讓有需要者獲得即時且公平的照顧，賴清德總統上任後，健保總額成長率連續2年採高推估核定，盼未來繼續維持，讓醫界作為台灣社會、經濟發展最安定的後盾。

健保 病人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

明年健保總額破兆 督保盟批協商淪為形式…應公開討論過程全民檢視

健保總額明年將破兆元 醫改會提3訴求：別讓支付調整淪為「空白支票」

獨／健保明年邁入兆元時代 醫院部門總額成長率協商談成5.5%上限

健保兆元規模西醫基層總額增102億 醫師全聯會：聚焦三高、慢病管理

相關新聞

一連五天光復節連假疏運啟動 雙鐵加開班次、開放訂票

今年光復節3天連假下個月底登場，雙鐵也啟動一連五天的連假疏運措施。高鐵周五凌晨起開始搶票，台鐵則於今天搶先釋出，但花東實名制列車將於明天凌晨0時起開放訂購，提醒返鄉需求旅客留意。

「沒早餐、沒備品」礁溪平日住一晚7100元 財經作家酸：國旅真棒

國旅到底值不值得玩，一直以來常常是許多人討論的話題。財經作家阿格力昨（22）日在臉書分享到礁溪住宿的感受，他說住一晚要價7100元，卻沒有附早餐和備品，若要吃早餐還得要加錢，讓他非常傻眼，忍不住大酸「國旅真的很棒」。

舒力基颱風生成！關注周六北轉角度及距台遠近 不排除侵台

根據日本氣象廳最新資訊，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今晚間增強為舒力基颱風，往西北西方向移動，周六起有逐漸北轉朝台灣東方海面北上的趨勢。中央氣象署表示，由於發展強度、路徑北轉角度及距台遠近仍有不確定性，留意氣象署發布的最新預報資訊。

老福社工涉侵佔弱勢長者金錢 社工師全聯會發聲促政府建立防弊機制

曾任職台北市社會局的38歲社工江羿潔，離職後被社會局揭發她侵占5位受監護宣告長者的存款，總金額高達1200萬元。社工師全聯會發布聲明指出，此案揭露公部門與社福體系執行受監護宣告長者財產管理系統性風險，當財務管理權高度集中單一工作人員時，極易形成防弊死角，呼籲衛福部、各縣市政府衛生局，盤點行政流程，建立財務與服務分流的防弊機制。

收假後準颱風「舒力基」直撲台？ 氣象署：周六北轉角度是關鍵

準颱風舒力基還在醞釀中，不過專家示警，它恐以中颱前段班之姿靠近台灣，目前美國及歐洲模式都認為，颱風會在下周二從東南方直撲台灣，但AI模式卻認為會北轉，氣象署目前較支持AI模式看法，不過仍不排除颱風登陸可能，周六將是觀察的關鍵時間點。

感覺人生到了盡頭！21歲罹骨癌肺轉移 北榮新技術讓她重新跳舞還當媽

27歲王小姐，5年前因右大腿疼痛兩個多月，原以為是拉傷，不以為意，但某次外出旅遊時，右大腿疼痛劇烈，經檢查發現，右大腿竟有一顆如大拇指大小的腫瘤，確診為俗稱「骨癌」的惡性骨肉瘤。在台北榮總最新技術「免截骨原位冷凍」生物性重建技術治療下，成功消除癌細胞、治療癌症，且經5年追蹤都未復發，並於去年喜獲麟兒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。