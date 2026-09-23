健保總額成長率採高推估核定…醫界盼未來持續 有助減輕病人自費負擔

國發會日前審議通過明年健保總額成長率範圍為2.619%至5.5%，金額為金額為1兆149.55億元至1兆434.49億元，衛福部健保會今天舉行總額協商會議，醫院、西醫基層部門、牙科和中醫大部門的總額，確定採高推估5.5%。台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，這代表醫界呼籲醫療支出不是投資、是成本，已形成社會共識，有助健保納入更多新藥，減輕病人自費負擔。

洪子仁指出，我國經常性醫藥支出（CHE）占國內生產毛額（GDP）比率，長年落後日韓，全球通貨膨脹導致醫療物價指數大幅提升，讓醫療機構添購醫材及營運成本增加，健保總額採高推估5.5%成長率，展現政府投資健康、投資醫療具體呈現，也是經濟紅利回饋民眾，作為健康保護的做法，也表示健保委員認同過去低成本、過度緊縮的健保思維應被扭轉。

「邁向投資健康、賦能醫療作法，有助確保我國未來因應新興傳染病衝擊，醫療體系仍可發揮良好保護力。」洪子仁指出，近3年國內爆發醫護人力荒，科技業等其他產業祭出高薪爭取人才，醫界若能獲得足夠資源，才能留住第一線醫護人才，持續優化護理等醫事人員薪資，這是落實賴總統政見，增加醫療支出，投資醫療、投資健康。

洪子仁指出，健保總額高成長率，除讓醫界更有財務韌性因應薪資等成本增加外，民眾面對罕病、癌症時，過去因健保資源長期不足，給付新科技、新療法須歷經漫長等待，包含癌症標靶治療等納入給付速度不如預期。隨健保總額成長率連續採高推估，乳癌標靶藥物目前納入9成以上，有助減輕病友面臨高額自費的困境，翻轉癌症五年存活率落後日韓、治療落後國際的窘境。

總額成長率採高推估，展現健保會委員，支持健保有足夠財務韌性與底氣，加速精準醫療、新藥新科技導入，洪子仁指出，站在民眾立場上，有助實現健康平權、減輕自費負擔，讓有需要者獲得即時且公平的照顧，賴清德總統上任後，健保總額成長率連續2年採高推估核定，盼未來繼續維持，讓醫界作為台灣社會、經濟發展最安定的後盾。