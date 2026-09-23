快訊

舒力基颱風生成！北轉或一路撲向台灣 最關鍵轉折時刻曝光

亞運桌球／林昀儒扛第一點5局惜敗 中華男團不敵中國獲銅牌

台股衝破4萬8創高後藏警訊？ 台指期夜盤由紅翻黑

聽新聞
0:00 / 0:00

明年健保總額破兆 督保盟批協商淪為形式…應公開討論過程全民檢視

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
國發會日前審議通過明年健保總額成長率範圍為2.619%至5.5%，金額為金額為1兆149.55億元至1兆434.49億元。明年健保總額勢必突破兆元大關。記者邱德祥／攝影
國發會日前審議通過明年健保總額成長率範圍為2.619%至5.5%，金額為金額為1兆149.55億元至1兆434.49億元。明年健保總額勢必突破兆元大關。記者邱德祥／攝影

衛福部健保會今、明舉行2027年總額協商會議，醫院部門總額成長率已確認採高推估，其餘部門及公務預算撥補額度，衛福部尚未說明。督保盟發言人滕西華指出，政府早與醫界談妥總額採高推估成長，付費者代表亦無法對等協商，各總額部門應向民眾逐一說明經費增加原因。

國發會日前審議通過明年健保總額成長率範圍為2.619%至5.5%，金額為金額為1兆149.55億元至1兆434.49億元。健保總額分醫院、西醫基層、中醫、牙醫、透析等部門，滕西華說，協商雖尚未完成，但已可預測所有健保部門都會採5.5%成長率高推估。

滕西華說，衛福部、行政院等政府高層，早與醫界談妥總額成長率，總額協商淪為形式，非醫界出身的付費者代表形同「被綁架」，不僅位居資訊、知識上的弱勢，還淪為「權力弱勢」，擋下健保費率成長者，將淪為全民公敵，無人能夠擋下。

滕西華說，總額協商中，醫界代表常「三言兩語」就要10億，以不編列經費醫護人員就會走光、醫療將崩壞等情緒勒索，不論是否為事實，付費者代表均無力反駁，總額協商淪為過場，甚至常見「先上車、後補票」，先編列預算，使用時再核備即可的情況。

事涉民眾所繳健保費，滕西華烈呼籲各總額部門代表出面說明各項經費增加原因，或乾脆比照立法院，將總額協商過程全程直播。

醫療支出增加原因，包括人口減少、醫藥產品價格看漲，及老化導致醫療支出增加，未來健保各項支付標準只有上調一途，滕西華說，各界應檢視醫療品質是否變好，民眾負擔是否降低，若此二項指標均無明顯改變，甚至民眾自費比率愈來愈高，形同只是給了錢，卻全數被醫院拿走。

滕西華點出，政府撥補多少公務預算挹注健保基金，是總額協商另一重點，今年股市雖好，但仍需檢視是否真正落實經濟果實全民共享，如多數民眾投保級距上移，或補充保費收入增加等，並評估是否足以應付5.5%總額成長率，若像114年編列近500億元來自稅收的公務預算撥補健保，形同「政府慷民眾慨討好醫界。」

衛福部 健保

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

獨／健保明年邁入兆元時代 醫院部門總額成長率協商談成5.5%上限

健保總額明年將破兆元 醫改會提3訴求：別讓支付調整淪為「空白支票」

健保兆元規模西醫基層總額增102億 醫師全聯會：聚焦三高、慢病管理

每6人有1人遇可預防醫療傷害 病團促「讓病人參與病安治理」

相關新聞

一連五天光復節連假疏運啟動 雙鐵加開班次、開放訂票

今年光復節3天連假下個月底登場，雙鐵也啟動一連五天的連假疏運措施。高鐵周五凌晨起開始搶票，台鐵則於今天搶先釋出，但花東實名制列車將於明天凌晨0時起開放訂購，提醒返鄉需求旅客留意。

「沒早餐、沒備品」礁溪平日住一晚7100元 財經作家酸：國旅真棒

國旅到底值不值得玩，一直以來常常是許多人討論的話題。財經作家阿格力昨（22）日在臉書分享到礁溪住宿的感受，他說住一晚要價7100元，卻沒有附早餐和備品，若要吃早餐還得要加錢，讓他非常傻眼，忍不住大酸「國旅真的很棒」。

舒力基颱風生成！關注周六北轉角度及距台遠近 不排除侵台

根據日本氣象廳最新資訊，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今晚間增強為舒力基颱風，往西北西方向移動，周六起有逐漸北轉朝台灣東方海面北上的趨勢。中央氣象署表示，由於發展強度、路徑北轉角度及距台遠近仍有不確定性，留意氣象署發布的最新預報資訊。

老福社工涉侵佔弱勢長者金錢 社工師全聯會發聲促政府建立防弊機制

曾任職台北市社會局的38歲社工江羿潔，離職後被社會局揭發她侵占5位受監護宣告長者的存款，總金額高達1200萬元。社工師全聯會發布聲明指出，此案揭露公部門與社福體系執行受監護宣告長者財產管理系統性風險，當財務管理權高度集中單一工作人員時，極易形成防弊死角，呼籲衛福部、各縣市政府衛生局，盤點行政流程，建立財務與服務分流的防弊機制。

收假後準颱風「舒力基」直撲台？ 氣象署：周六北轉角度是關鍵

準颱風舒力基還在醞釀中，不過專家示警，它恐以中颱前段班之姿靠近台灣，目前美國及歐洲模式都認為，颱風會在下周二從東南方直撲台灣，但AI模式卻認為會北轉，氣象署目前較支持AI模式看法，不過仍不排除颱風登陸可能，周六將是觀察的關鍵時間點。

感覺人生到了盡頭！21歲罹骨癌肺轉移 北榮新技術讓她重新跳舞還當媽

27歲王小姐，5年前因右大腿疼痛兩個多月，原以為是拉傷，不以為意，但某次外出旅遊時，右大腿疼痛劇烈，經檢查發現，右大腿竟有一顆如大拇指大小的腫瘤，確診為俗稱「骨癌」的惡性骨肉瘤。在台北榮總最新技術「免截骨原位冷凍」生物性重建技術治療下，成功消除癌細胞、治療癌症，且經5年追蹤都未復發，並於去年喜獲麟兒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。