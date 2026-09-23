明年健保總額破兆 督保盟批協商淪為形式…應公開討論過程全民檢視

衛福部健保會今、明舉行2027年總額協商會議，醫院部門總額成長率已確認採高推估，其餘部門及公務預算撥補額度，衛福部尚未說明。督保盟發言人滕西華指出，政府早與醫界談妥總額採高推估成長，付費者代表亦無法對等協商，各總額部門應向民眾逐一說明經費增加原因。

國發會日前審議通過明年健保總額成長率範圍為2.619%至5.5%，金額為金額為1兆149.55億元至1兆434.49億元。健保總額分醫院、西醫基層、中醫、牙醫、透析等部門，滕西華說，協商雖尚未完成，但已可預測所有健保部門都會採5.5%成長率高推估。

滕西華說，衛福部、行政院等政府高層，早與醫界談妥總額成長率，總額協商淪為形式，非醫界出身的付費者代表形同「被綁架」，不僅位居資訊、知識上的弱勢，還淪為「權力弱勢」，擋下健保費率成長者，將淪為全民公敵，無人能夠擋下。

滕西華說，總額協商中，醫界代表常「三言兩語」就要10億，以不編列經費醫護人員就會走光、醫療將崩壞等情緒勒索，不論是否為事實，付費者代表均無力反駁，總額協商淪為過場，甚至常見「先上車、後補票」，先編列預算，使用時再核備即可的情況。

事涉民眾所繳健保費，滕西華烈呼籲各總額部門代表出面說明各項經費增加原因，或乾脆比照立法院，將總額協商過程全程直播。

醫療支出增加原因，包括人口減少、醫藥產品價格看漲，及老化導致醫療支出增加，未來健保各項支付標準只有上調一途，滕西華說，各界應檢視醫療品質是否變好，民眾負擔是否降低，若此二項指標均無明顯改變，甚至民眾自費比率愈來愈高，形同只是給了錢，卻全數被醫院拿走。

滕西華點出，政府撥補多少公務預算挹注健保基金，是總額協商另一重點，今年股市雖好，但仍需檢視是否真正落實經濟果實全民共享，如多數民眾投保級距上移，或補充保費收入增加等，並評估是否足以應付5.5%總額成長率，若像114年編列近500億元來自稅收的公務預算撥補健保，形同「政府慷民眾慨討好醫界。」