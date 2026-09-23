新航第6度奪全球最佳航空　酷航連6年獲最佳長程低成本航空

2026年Skytrax全球航空公司大獎18日在倫敦揭曉，新加坡航空第6度獲選「全球最佳航空」，同時拿下「亞洲最佳航空」、「全球最佳經濟艙」及「全球最佳經濟艙機上餐飲」等獎項；新航集團旗下低成本航空酷航則連續6年獲選「全球最佳長程低成本航空」。

Skytrax表示，今年評選結果來自全球逾2480萬名旅客調查，調查期間為2025年9月至2026年8月，涵蓋逾300家航空公司，旅客針對服務與整體搭乘體驗進行評比。

新航總裁吳俊鵬表示，感謝旅客長期支持，這項肯定展現新航團隊持續維持服務品質與營運標準的努力。酷航總裁湯康庄則表示，連續6年獲獎是對酷航提供舒適、可靠旅行體驗的肯定，未來將持續強化營運與旅客體驗。

Skytrax執行長Edward Plaisted表示，新航與酷航此次雙雙獲獎，展現新航集團在產品與服務方面的卓越表現，也肯定管理團隊及員工的投入。