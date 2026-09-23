健保兆元規模西醫基層總額增102億 醫師全聯會：聚焦三高、慢病管理

健保總額明年破兆，「116年度全民健保醫療給付費用總額協商會議」今舉行，醫師公會全聯會理事長陳相國與基層協商團隊，於醫院總額及門診透析總額協商成功後，接續與付費者代表多次來回溝通，最終與付費者雙方取得共識，再次達成行政院核定5.5%成長率上限目標，增加102.47億元，西醫基層總額全年預算達1965.8億元。

全聯會表示， 面對人口高齡化、慢性疾病盛行及多重共病增加，醫療體系所面對的挑戰，已不再只是疾病發生後的治療，更需要向前延伸至預防、早期介入與長期健康管理。西醫基層具備深入社區、貼近民眾及長期持續照護的特性，是推動疾病預防、慢性病管理及健康促進不可或缺的第一線力量。

因此，全聯會於此次協商提出三項核心目標，「持續配合健康台灣三高防治888目標」、「縮短國人不健康平均餘命」及「強化多重慢性病整合照護，降低疾病惡化及後續重大醫療負擔」。

透過基層醫療持續進行慢性病管理、健康諮詢、用藥整合與追蹤照護，讓疾病能夠早期發現、及早介入並穩定控制，不僅有助於降低疾病惡化與併發症風險，也能減少後續住院、急重症及重大醫療需求，讓有限的健保資源進一步朝向「投資健康」發展，讓政策真正落實，轉化為民眾可感受健康成果。

全聯會表示，健保制度即將邁向兆元規模的新階段，此次5.5%的成長率，不只是總額規模的增加，更代表對基層醫療承擔全民健康照護責任的支持。隨著醫療需求持續增加，唯有提供合理且穩定的資源，才能支持第一線醫療團隊持續投入預防保健、慢性病管理及整合照護。

全聯會表示，期待此次協商增加的資源，後續能確實挹注第一線醫療服務，合理反映醫療成本與專業價值，支持醫療人力及提升照護品質，並透過預防、早期介入與持續性疾病管理，降低疾病惡化及後續重大醫療負擔，讓健保資源真正轉化為民眾可感受到的健康成果，形成「投入基層、促進健康、減少重症、永續健保」的正向循環。

西醫基層將持續承擔守護全民健康第一線的責任，全聯會表示，從疾病治療進一步延伸至疾病預防、健康促進、慢性病管理及全人連續照護，以實際的健康成果回應社會對醫界的支持與期待。全聯會也期盼政府、醫界與付費者持續建立互信與合作，讓此次協商所凝聚的共識，真正落實為政策與行動，並使全民健保在兼顧醫療品質、健康效益與財務永續的基礎上，持續穩健前行。