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健保總額明年將破兆元 醫改會提3訴求：別讓支付調整淪為「空白支票」

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部健保會今與醫院、西醫基層、中醫、牙醫四大部門進行總額成長率協商會議，上午由醫院部門先進行討論。據最新消息，於中午左右醫院部門已討論完畢，醫院與付費者代表雙方達成共識，明年醫院部門健保總額成長率為上限5.5%。聯合報系資料照
衛福部健保會今與醫院、西醫基層、中醫、牙醫四大部門進行總額成長率協商會議，上午由醫院部門先進行討論。據最新消息，於中午左右醫院部門已討論完畢，醫院與付費者代表雙方達成共識，明年醫院部門健保總額成長率為上限5.5%。聯合報系資料照

衛福部健保會今與醫院、西醫基層、中醫、牙醫四大部門進行2027年總額成長率協商會議，明年健保總額將破兆元大關。台灣醫療改革基金會提出三項建議，健保支付調整不能是空白支票、淪為數字，目標、期程及承諾，都要明確可追蹤；論質計酬的導向需調整為論品質、有價值模式；支付調整應給予一線醫護人員，讓民眾實質獲益。

國發會日前審議，明年健保總額範圍成長率為2.619%至5.5%，金額為1兆149.55億元至1兆434.49億元，不論高低推估，健保總額都將突破1兆元大關。醫改會執行長林雅惠表示，過去醫院及西醫基層協商，多集中在支付標準調整或配合政府政策，基層則容易出現各科別都希望分配資源。

她指出，有共識是好事，調整支付不能只有數字上達成共識，支付標準的目標、期程、承諾，應三位一體，否則容易淪為空白支票，天天畫大餅。

醫改會有三項改革訴求：

一、醫院個別總額管理應進入下一階段，目前醫院個別總額以前一年醫療費用為基準，本質上仍是論量計酬，希望透過支付制度調整，納入醫療品質指標機制，讓住院、急重症及兒童醫療等品質服務好的院所，獲得更好的待遇，同時也提升整體資源運用效率。

二、今年行政院提出總體目標，保障醫護勞動環境、全人照護及整合照護，醫改會認同也希望朝目標前進。這次支付調整涉及護理、急重症等，但應建立成效評估機制，包括原本資源不足的醫療項目，支付增加後使用量是否合理、護理人力留任改善、醫療品質是否提升，及是否產生資源替代效果，醫院整體營運是否趨近公平，民眾自費負擔有無下降等。

三，護理缺工，健保跟相關單位近年一直投入資源，雖然訂定三班護病比，但更應該借鏡國際經驗，掌握每個病人實際獲得的護理照顧時數，同時檢視病人跟護理人員的勞動品質。國際上導入NHPPD「每位病人每日護理時數」（Nursing Hours Per Patient Day，NHPPD）作為衡量指標，比較能反映一線照顧品質跟能力。

林雅惠強調，健保支付調整不能是空白支票、淪為數字，目標、期程及承諾，都要明確可追蹤，另外論質計酬的導向也需調整為論品質、有價值模式，最後支付調整應確實給予一線醫護人員，且讓民眾實質獲益，而非單純投入更多醫療支出，只是醫院營運的帳面數字。

健保總額 健保 醫改會

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