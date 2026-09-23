長榮航空連3年舉辦「綠色供應鏈計畫」頒獎 強化供應鏈韌性及永續發展

長榮航空今舉辦第六屆供應商大會，邀集國內外77家供應商代表，逾130位產業夥伴，以「企業韌性與永續管理」為主軸，聚焦環境保護、經濟效益與社會責任三大目標，並針對參與長榮航空2025年「綠色供應鏈計畫」的獲獎供應商進行頒獎，肯定供應商在推動節能減碳與永續轉型上的成果。

長榮航空自2021年起已連續6年舉辦供應商大會，這是供應商與公司交流發展方向及永續議題的重要平台，透過專題及實務分享和供應商參與，促進不同產業夥伴相互學習，也深化長榮航空與供應商之間的合作關係。

長榮航空表示，今年供應商大會特別邀請BSI英國標準協會蒲樹盛顧問，以「航空業韌性、淨零與AI轉型」為題進行專題演講，分享航空產業面對地緣政治衝擊、碳法遵及數位營運等挑戰下的整合策略，協助與會業者掌握產業變化及企業韌性管理趨勢。

長榮航空指出，今年長榮航空的「綠色供應鏈計畫」更聚焦在「綠能節電」、「綠色循環」、「綠色能源」及「綠色運輸」等四大面向，鼓勵供應商從產品製程及服務流程中提出具體節能減碳方案。

除了頒發年度優良提案獎項外，也總結供應商連續三年參與計畫所累積的減碳成果，特別頒發「卓越貢獻獎」，肯定供應商夥伴長期投入減碳行動，並進一步融入於日常營運中。

長榮航空持續精進供應鏈永續管理機制，除了品質、成本及交期等傳統採購考量外，也將環境保護、勞動人權、公司治理及供應穩定等議題納入管理範疇。面對日益多元的供應鏈永續議題，公司將透過供應商評估、風險管理、持續議合與經驗交流，深化與合作夥伴的連結，並鼓勵供應商將永續理念轉化為具體行動。

長榮航空舉辦第六屆供應商大會，與國內外超過130位產業夥伴齊聚一堂。圖／長榮航空提供