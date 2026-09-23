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老福社工涉侵佔弱勢長者金錢 社工師全聯會發聲促政府建立防弊機制

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導

曾任職台北市社會局的38歲社工江羿潔，離職後被社會局揭發她侵占5位受監護宣告長者的存款，總金額高達1200萬元。社工師全聯會發布聲明指出，此案揭露公部門與社福體系執行受監護宣告長者財產管理系統性風險，當財務管理權高度集中單一工作人員時，極易形成防弊死角，呼籲衛福部、各縣市政府衛生局，盤點行政流程，建立財務與服務分流的防弊機制。

社工師全聯會四點聲明如下：

一、堅守專業倫理，支持司法嚴查絕不護短

社會工作是以保護弱勢、促進社會公平為核心的助人專業。對於喪失自理能力的受監護宣告長者，社工人員本應負起最高標準的保護責任。任何利用職權侵害案主權益、謀取私利的行為，本會予以最嚴厲的譴責！本會支持司法機關秉持「毋枉毋縱」原則徹查真相，若涉違法，務必依法嚴懲，絕不包庇。

二、呼籲主管機關全面檢討監護職務與財務稽核機制

此事件揭露了公部門與社會福利體系在執行「受監護宣告長者」財產管理上的系統性風險。當財務管理權高度集中於單一工作人員時，極易形成防弊死角。本會強烈呼籲衛生福利部及各縣市社會局，應立即盤點現行管理流程，建置「財務與服務分流」、「雙重審核」及「定期第三方抽查」等防弊機制。建立嚴謹的制度，既是保護受服務者財產安全，也是保護第一線社工免於系統性風險。

三、懇請社會大眾理性看待，勿因極端個案抹煞全體社工奉獻

本會深知此事件對全台堅守崗位、日夜辛勞的數萬名基層社工夥伴造成巨大打擊。極少數個人的嚴重違法行為，不應代表整體社工專業的素養與價值。全台每日有許許多多社工在各個角落陪伴弱勢家庭、守護高風險群體，本會懇請社會大眾保持理性，繼續給予第一線恪盡職守的社工同仁信任與支持。

四、深化專業倫理教育，落實自律與法治精神

作為全國社工師的專業組織，本會將積極與各縣市公會一同落實專業自律機制，並持續推動「社工專業倫理」與「財產法治觀念」的深化教育。我們也將主動爭取參與政府相關監督機制的修訂，致力建立更透明、安全的服務體系，找回社會對社工專業的肯定。

社工師全聯會發布聲明指出，此案揭露公部門與社福體系執行受監護宣告長者財產管理系統性風險，當財務管理權高度集中單一工作人員時，極易形成防弊死角。圖／取自社工師全聯會官網
社工師全聯會發布聲明指出，此案揭露公部門與社福體系執行受監護宣告長者財產管理系統性風險，當財務管理權高度集中單一工作人員時，極易形成防弊死角。圖／取自社工師全聯會官網

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