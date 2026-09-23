快訊

獨／鄭麗文指1縣市「選戰灘頭堡」非贏不可 輸了恐10年難拿回

沒備品…礁溪平日一晚7100元 財經作家揭天價早餐：國旅真的很棒

沒人在寫程式！美工程師崩潰整間公司「全靠Claude」…意外釣出馬斯克

聽新聞
0:00 / 0:00

星宇航空與美國航空深化合作 正式啟動聯營航班擴大北美航網

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
星宇航空擴大北美航網便利性，宣佈與美國航空啟動聯營航班，延伸北美內陸航點。圖／星宇航空提供
星宇航空擴大北美航網便利性，宣佈與美國航空啟動聯營航班，延伸北美內陸航點。圖／星宇航空提供

星宇航空宣布，與美國航空的聯營航班今天正式開賣，將以共掛航班方式營運星宇航空跨洋航線及美國航空紐約、費城、芝加哥、邁阿密、達拉斯、拉斯維加斯等20個北美主要城市航線，象徵雙方合作再深化，持續為旅客帶來更便利順暢的飛航服務。

星宇航空執行長翟健華表示，與美國航空的聯營合作是星宇航空重要的里程碑，很高興能有如此堅強的夥伴，結合星宇的亞洲航線與美國航空綿密的北美網絡，除可大幅提升彼此的競爭優勢，亦可為雙方旅客打造更順暢無縫的跨國旅程。

美國航空聯盟資深副總Anmol Bhargava表示，台北是全球旅客商務、探親及休閒旅遊的重要目的地。很高興與星宇航空合作，為旅客提供更多元的旅行選擇。此次合作不僅強化雙方的全球航網，也為旅客開啟更多具競爭力的行程選項。期待與星宇航空持續合作，為旅客創造更加豐富且優質的旅行體驗。

星宇航空說明，美國航空為全球最大航空公司之一，於北美擁有超過200個航點，會員人數更超過億人。透過雙方的緊密合作，雙邊旅客可享有「一本票」與「行李直掛」至最終目的地的便利體驗。

星宇航空旅客飛抵美國後，可輕鬆銜接美國航空航班，前往北美超過250個城市，本次挑選20個城市進行聯營合作。北美出發的旅客亦可利用雙邊的航班，便利抵達台北，並進一步利用星宇航空綿密的區域航網，前往亞洲多達28個重要城市航點。

除正式開啟共掛航班合作，星宇航空與美國航空的會員哩程合作亦積極籌備，未來雙邊會員搭乘聯營航班，將可互相累積哩程並兌換酬賓機票，大幅提升雙方會員哩程的使用彈性與多元性。

星宇航空持續深耕北美航線，今年初開闢台北-鳳凰城航線，美國西部已大致佈局完成，未來也將逐步拓展航點至美國中部及東部。除積極拓展航網外，星宇航空亦持續深化與美國航空及阿拉斯加航空的合作，透過與強而有力的航空夥伴攜手，結合星宇航空在亞洲及北美不斷擴張的航網，串聯更多航點，為旅客帶來更便利、靈活的轉機選擇，滿足多元旅運需求，提供更優質、順暢的飛行體驗。

美國航空 星宇航空

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

華航強攻轉機歐美商機 透過天合聯盟擴大航網

星宇航空第4季新菜單登場 米其林一星台菜、仙台牛舌上機

華航2航線攜手「文文WENWEN」推機上餐 星宇長程線祭秋季限定

大韓航空提供「Starlink」機上Wi-Fi服務 2027年底前持續擴大

相關新聞

一連五天光復節連假疏運啟動 雙鐵加開班次、開放訂票

今年光復節3天連假下個月底登場，雙鐵也啟動一連五天的連假疏運措施。高鐵周五凌晨起開始搶票，台鐵則於今天搶先釋出，但花東實名制列車將於明天凌晨0時起開放訂購，提醒返鄉需求旅客留意。

「沒早餐、沒備品」礁溪平日住一晚7100元 財經作家酸：國旅真棒

國旅到底值不值得玩，一直以來常常是許多人討論的話題。財經作家阿格力昨（22）日在臉書分享到礁溪住宿的感受，他說住一晚要價7100元，卻沒有附早餐和備品，若要吃早餐還得要加錢，讓他非常傻眼，忍不住大酸「國旅真的很棒」。

收假後準颱風「舒力基」直撲台？ 氣象署：周六北轉角度是關鍵

準颱風舒力基還在醞釀中，不過專家示警，它恐以中颱前段班之姿靠近台灣，目前美國及歐洲模式都認為，颱風會在下周二從東南方直撲台灣，但AI模式卻認為會北轉，氣象署目前較支持AI模式看法，不過仍不排除颱風登陸可能，周六將是觀察的關鍵時間點。

感覺人生到了盡頭！21歲罹骨癌肺轉移 北榮新技術讓她重新跳舞還當媽

27歲王小姐，5年前因右大腿疼痛兩個多月，原以為是拉傷，不以為意，但某次外出旅遊時，右大腿疼痛劇烈，經檢查發現，右大腿竟有一顆如大拇指大小的腫瘤，確診為俗稱「骨癌」的惡性骨肉瘤。在台北榮總最新技術「免截骨原位冷凍」生物性重建技術治療下，成功消除癌細胞、治療癌症，且經5年追蹤都未復發，並於去年喜獲麟兒。

偏頭痛不是吃止痛藥就好 醫揭「這三警訊」小心惡性循環

許多民眾在氣候變化、周末補眠後，偏頭痛發作，長期下來止痛藥失效，影響生活品質。醫師指出，若出現「藥愈吃愈多且藥效變短」、「未發作就預先吃藥」、「非特定品牌無效」等三大指標，代表過度使用藥物，應積極就醫評估。

台東百拍選出100幅作品 得獎攝影點結合GPS打造攝影地圖

由台東縣政府主辦的「台東百拍．鏡入座標」照片徵選活動，今天在台東桂田喜來登酒店舉行頒獎典禮暨得獎作品展，從全國攝影愛好者投稿作品中選出100幅得獎作品，涵蓋16鄉鎮市，並將每幅作品拍攝地點結合GPS座標，未來整合至台東觀光旅遊網，讓遊客可依照片與座標尋訪拍攝景點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。