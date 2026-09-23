長榮航空攜手77家供應商 打造具韌性與永續競爭力的航空供應鏈

長榮航空今天舉辦第六屆供應商大會，邀集國內外77家供應商代表，逾130位產業夥伴齊聚一堂。此次大會以「企業韌性與永續管理」為主軸，聚焦環境保護、經濟效益與社會責任三大目標，並針對參與長榮航空2025年「綠色供應鏈計畫」之獲獎供應商進行頒獎，肯定供應商在推動節能減碳與永續轉型上的成果。

長榮航空表示，自2021年起已連續6年舉辦供應商大會，這是供應商與公司交流發展方向及永續議題的重要平台，透過專題及實務分享和供應商參與，促進不同產業夥伴相互學習，也深化長榮航空與供應商之間的合作關係，攜手因應快速變化的產業環境。

今年供應商大會於張榮發基金會國際會議中心舉行，特別邀請BSI英國標準協會顧問蒲樹盛，以「航空業韌性、淨零與AI轉型」為題進行專題演講，分享航空產業面對地緣政治衝擊、碳法遵及數位營運等挑戰下的整合策略，協助與會業者掌握產業變化及企業韌性管理趨勢。

長榮航空說明，今年「綠色供應鏈計畫」更聚焦在「綠能節電」、「綠色循環」、「綠色能源」及「綠色運輸」四大面向，鼓勵供應商從產品製程及服務流程中提出具體節能減碳方案，除了頒發年度優良提案獎項外，亦總結供應商連續三年參與計畫所累積的減碳成果，特別頒發「卓越貢獻獎」，肯定供應商夥伴長期投入減碳行動，並進一步融入於日常營運中。

長榮航空持續精進供應鏈永續管理機制，除了品質、成本及交期等傳統採購考量外，亦將環境保護、勞動人權、公司治理及供應穩定等議題納入管理範疇。面對日益多元的供應鏈永續議題，公司將透過供應商評估、風險管理、持續議合與經驗交流，深化與合作夥伴的連結，並鼓勵供應商將永續理念轉化為具體行動，攜手因應產業變化與永續挑戰，共同打造更具韌性與長期競爭力的供應鏈。

供應鏈綠色轉型是長榮航空推動永續的核心，經過專家評選，共有7家優良企業脫穎而出，長榮航空除了頒發獎項外，更贈送機票以資鼓勵。圖／長榮航空提供