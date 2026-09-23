全家便利商店首屆多國籍人才之星亮相 見證700位夥伴成長路

全家便利商店日前舉辦首屆「多國籍人才之星表揚大會」，來自越南、馬來西亞、印尼等不同國家的15位外籍夥伴，從全台逾700位外籍夥伴中脫穎而出，由「全家」總經理薛東都親自到場表揚，全台各營業區百位主管齊到場祝賀，其中來自馬來西亞擔任「全家」中壢青雲店店長的許兆康奪下全國冠軍殊榮。這群跨海來台發展的第一線夥伴，在3年間從聽不懂台語的工讀生成長為獨當一面的店長，從接受前輩協助的新人成為帶領後進的同鄉講師，更有人從店鋪走進總部投身人才培育的工作，展現多國籍人才在台灣零售第一線的成長軌跡。

「全家」總經理薛東都在頒獎時表示，自己年輕時從澎湖赴台求學以及職涯期間曾外派上海，特別能理解離開熟悉環境，適應新語言文化與生活差異的挑戰。「全家就是你家」不只是對消費者的承諾，也應落實在每一位「全家」夥伴上，讓人人被尊重、被理解、被看見，找到屬於自己的位置。對「全家」而言，外籍夥伴不只是補足人力缺口的戰力，更是推動企業持續成長的動能。因此「全家」近年持續投入多國籍人才培育，從語言學習、文化融入到職涯發展，協助外籍夥伴從「適應台灣」逐步走向「在台灣發光」。

此次獲表揚的15位「多國籍人才之星」，是自全台逾700位外籍夥伴中脫穎而出的優秀代表，評選除服務能力外，更涵蓋顧客溝通、神秘客評核及決選面談等多元面向，從中看見夥伴的店舖經營、團隊協作與未來管理潛力。本屆第一名由來自馬來西亞、現任「全家」中壢青雲店店長許兆康奪下，畢業後第一份工作便加入「全家」的他，從初入職場時面對尖峰時段容易緊張，到逐步熟悉店舖營運、晉升店長，如今更擔任同鄉講師。許兆康表示，感謝當時店長與營業幹部一路教導，也希望將所學經驗分享給新進外籍夥伴；更感謝「全家」提供發揮與成長的舞台，讓努力被看見、持續挑戰更多職涯可能。

最佳人氣獎則由來自越南、現於「全家」高雄孟子店任職的范氏金芝獲得，仍在台求學的她透過彈性排班兼顧課業與工作，並在店長與夥伴陪伴下逐步熟悉第一線服務；隨著不少顧客從陌生人變成熟客，也讓她更加感受到第一線服務工作的成就感，未來希望持續朝管理職發展，留在台灣拓展職涯。

多國籍人才的發展舞台也持續從店舖延伸至總部。來自越南的黎俊輝，畢業後歷經科技業職涯，再加入「全家」，從店舖第一線、店長一路轉任總部，目前投入外籍人才教材、學習工具及培訓制度規劃。黎俊輝表示，過去曾親身經歷語言、工作用語及店務操作等適應過程，也在店長及營業幹部帶領下逐步熟悉營運與管理工作，因此更能理解外籍夥伴剛加入時的實際困難；如今則將第一線與管理經驗轉化為更容易理解的教材與工具，協助新進夥伴加速上手，也延續自己從被培育到參與人才培育的職涯歷程。

「全家」自2023年即啟動外籍人才培育計畫，從語言、文化與第一線工作適應等需求著手；2024年更領先同業，開設外籍人才培訓專班，建立系統化培育機制；2025年培育夥伴陸續進入店舖，將所學轉化為第一線營運實力；今年更首度透過人才評選與表揚，看見外籍夥伴從店舖服務、營運管理到團隊協作的成長成果，串起從「培育、入店到發展」的多國籍人才職涯路徑。歷經4年布局，「全家」目前已有逾700位外籍夥伴投入店舖營運，並陸續培育超過60位外籍店長，建構從校園到職場、從第一線到管理職的完整人才發展路徑。

對初入台灣職場的外籍人才而言，第一道關卡往往不是工作能力，而是語言、文化及生活習慣的差異。「全家」從第一線夥伴的實際需求出發，建立「好溝通、好上手、好安心」三大育才機制，「好溝通」從語言開始降低職場門檻，透過外籍華語文培訓專班、多語系線上學習課程及教學輔具，協助夥伴理解商品名稱、服務用語與店務內容；「好上手」則將既有訓練內容重新拆解，以更容易理解的工作流程、任務教學及實作方式，讓夥伴逐步累積獨立作業與店舖營運能力；「好安心」則透過同鄉夥伴、內部講師與主管陪伴，以及友善名牌等多元支持管道，協助外籍夥伴降低初入職場的不安與適應壓力；搭配與台灣夥伴一致的培訓與晉升制度，讓有能力、有意願持續發展的人才，能留得下、走得遠。

全家便利商店舉辦首屆「多國籍人才之星表揚大會」，由總經理薛東都親自到場表揚，全台各營業區百位主管齊到場祝賀。圖／全家便利商店提供

全家便利商店首屆多國籍人才之星最佳人氣獎則由來自越南、現於「全家」高雄孟子店任職的范氏金芝（左）獲得。圖／全家便利商店提供

全家便利商店自2023年即啟動外籍人才培育計畫，目前已有逾700位外籍夥伴投入店舖營運，並陸續培育超過60位外籍店長。圖／全家便利商店提供