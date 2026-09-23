收假後準颱風「舒力基」直撲台？ 氣象署：周六北轉角度是關鍵

準颱風舒力基還在醞釀中，不過專家示警，它恐以中颱前段班之姿靠近台灣，目前美國及歐洲模式都認為，颱風會在下周二從東南方直撲台灣，但AI模式卻認為會北轉，氣象署目前較支持AI模式看法，不過仍不排除颱風登陸可能，周六將是觀察的關鍵時間點。

中央氣象署預報員賴欣國指出，關島附近的TD29，最快明天將增強為「舒力基颱風」，預計未來3天將沿著高壓邊緣移動，於周五前抵達台灣東南方海面，周六將北轉、周日則正北往琉球海面前進。

賴欣國表示，若走這條路徑，颱風通過台灣東半部海面到琉球海面的時間點，將落在周日到下周二間。不過由於颱風距離台灣本島仍有一段距離，因此降雨熱區以桃園以北及宜蘭為主，將會有零星降雨。但雨勢大小、雨區多廣，得視颱風北轉角度而定，目前仍無法排除颱風直撲台灣可能。

氣象專家吳聖宇表示，舒力基颱風來到台灣附近時，速度將會明顯放慢。若颱風轉向失敗，猶如目前歐洲模式跟美國模式所預測，舒力基會在周二時，從東南方直直撞上來。

由於舒力基移動過程中，途經有利環境，巔峰強度至少可達中颱前段班。專家提醒得特別留意，周六將是舒立基颱風撲台與否的關鍵期。

至於中秋連假期間，各地天氣穩定，降雨集中迎風面，基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北地區有零星降雨，午後南部地區局部短暫陣雨為主。

賴欣國指出，下周一、周二受到颱風外圍雲系影響，吹偏北風，桃園以北及宜蘭地區有較持續性的局部短暫陣雨機會。等颱風通過後，周三東北季風增強，接力為桃園以北及宜蘭地區帶來短暫陣雨。