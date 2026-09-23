快訊

4年前就知鄭運鵬穩輸…站台黃世杰卻大讚張善政 賴總統：他是好人才

4天連假後準颱風「舒力基」直撲台 ？ 氣象署指這天北轉角度是關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

腦動脈瘤破裂來得又急又猛 醫揭「爆裂性頭痛」是警訊…3類人要當心

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，出現前所未有的爆裂性劇痛，伴隨頸部僵硬、嘔吐、意識不清或神經功能異常，應立即就醫，小心是腦內血管瘤破裂；示意圖。圖／123RF
醫師提醒，出現前所未有的爆裂性劇痛，伴隨頸部僵硬、嘔吐、意識不清或神經功能異常，應立即就醫，小心是腦內血管瘤破裂；示意圖。圖／123RF

花蓮縣新城鄉民代表參選人邱鳳英昨參加地方活動時突然倒地昏迷，經電腦斷層檢查疑為腦內血管瘤破裂、造成嚴重顱內出血，搶救不治。國泰醫院神神經外科主治醫師方耀榮表示，腦動脈瘤平時可能毫無症狀，一旦破裂可能在短時間內奪命，若突然出現「這輩子從未有過」的爆裂性劇烈頭痛，甚至合併頸部僵硬、意識改變，應立即就醫。

不少人將腦動脈瘤破裂與一般腦中風混為一談，方耀榮指出，腦中風主要可分為缺血性及出血性，腦動脈瘤破裂屬於造成出血性腦中風的原因之一，最典型是造成蜘蛛網膜下腔出血。若出血量較大，也可能合併腦內出血，壓迫周圍正常腦區。

腦動脈瘤最危險之處，在於破裂前沒有明顯症狀。方耀榮說，門診確實常碰到民眾因長期頭痛、頭暈，擔心自己是不是有腦動脈瘤，若頭痛已持續2、3年，可能與偏頭痛等其他原因有關。真正需要高度警覺的，是過去從未發生、突然出現且迅速達到疼痛高峰的「爆裂性頭痛」。

「突然非常痛，跟以前的頭痛完全不一樣，就要小心。」方耀榮表示，腦動脈瘤破裂時，患者除劇烈頭痛，也可能出現頸部僵硬、惡心嘔吐、意識改變，嚴重甚至當場昏迷。這類患者到急診後，通常會立即接受電腦斷層等檢查，必要時進一步進行腦血管攝影。

至於尚未破裂的腦動脈瘤，多數是在健檢或因其他原因接受腦部影像檢查時意外發現。但若動脈瘤較大，也可能壓迫周邊腦神經，依位置不同出現複視、眼球活動異常等神經症狀。腦動脈瘤一旦破裂，致死及重度失能風險相當高。

方耀榮以臨床上較容易理解的方式形容，約可粗略分成「三個三分之一」，3分之1的患者來不及送醫，部分即使送到醫院仍因出血嚴重而預後不佳，3分之1的患者經及時治療後有機會存活。另3分之1即使成功救回，仍可能因腦部出血留下肢體無力、認知變慢、健忘等後遺症，嚴重程度與出血量及受損位置有關。

哪些人要特別小心？方耀榮指出，腦動脈瘤與多重因素有關，包括家族史、女性、年齡、抽菸及高血壓等，其中「能改變的風險」尤其重要。已知有動脈瘤的人若持續抽菸，破裂風險會增加，戒菸、避免過量飲酒及控制血壓，都是重要的預防措施。

若父母、兄弟姊妹等一等親曾發生腦動脈瘤，則可與醫師討論是否接受腦血管檢查。方耀榮表示，磁振血管攝影（MRA）不具游離輻射，部分檢查也不需施打顯影劑，可用於評估腦部血管。至於電腦斷層血管攝影（CTA）通常需要顯影劑，也涉及輻射暴露，臨床上會依患者狀況選擇。

動脈瘤 頭痛

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陳建州心肌梗塞急救！醫示警：前一天還能跑 也可能突然發作

偏頭痛不是吃止痛藥就好 醫揭「這三警訊」小心惡性循環

3至6成國人不知自己罹患三高 每年逾5萬人死於心血管相關疾病

少女腹痛看急診「男友陪同」　醫師直覺怪怪的…多問1句發現驚人真相

相關新聞

一連五天光復節連假疏運啟動 雙鐵加開班次、開放訂票

今年光復節3天連假下個月底登場，雙鐵也啟動一連五天的連假疏運措施。高鐵周五凌晨起開始搶票，台鐵則於今天搶先釋出，但花東實名制列車將於明天凌晨0時起開放訂購，提醒返鄉需求旅客留意。

「沒早餐、沒備品」礁溪平日住一晚7100元 財經作家酸：國旅真棒

國旅到底值不值得玩，一直以來常常是許多人討論的話題。財經作家阿格力昨（22）日在臉書分享到礁溪住宿的感受，他說住一晚要價7100元，卻沒有附早餐和備品，若要吃早餐還得要加錢，讓他非常傻眼，忍不住大酸「國旅真的很棒」。

收假後準颱風「舒力基」直撲台？ 氣象署：周六北轉角度是關鍵

準颱風舒力基還在醞釀中，不過專家示警，它恐以中颱前段班之姿靠近台灣，目前美國及歐洲模式都認為，颱風會在下周二從東南方直撲台灣，但AI模式卻認為會北轉，氣象署目前較支持AI模式看法，不過仍不排除颱風登陸可能，周六將是觀察的關鍵時間點。

感覺人生到了盡頭！21歲罹骨癌肺轉移 北榮新技術讓她重新跳舞還當媽

27歲王小姐，5年前因右大腿疼痛兩個多月，原以為是拉傷，不以為意，但某次外出旅遊時，右大腿疼痛劇烈，經檢查發現，右大腿竟有一顆如大拇指大小的腫瘤，確診為俗稱「骨癌」的惡性骨肉瘤。在台北榮總最新技術「免截骨原位冷凍」生物性重建技術治療下，成功消除癌細胞、治療癌症，且經5年追蹤都未復發，並於去年喜獲麟兒。

偏頭痛不是吃止痛藥就好 醫揭「這三警訊」小心惡性循環

許多民眾在氣候變化、周末補眠後，偏頭痛發作，長期下來止痛藥失效，影響生活品質。醫師指出，若出現「藥愈吃愈多且藥效變短」、「未發作就預先吃藥」、「非特定品牌無效」等三大指標，代表過度使用藥物，應積極就醫評估。

台東百拍選出100幅作品 得獎攝影點結合GPS打造攝影地圖

由台東縣政府主辦的「台東百拍．鏡入座標」照片徵選活動，今天在台東桂田喜來登酒店舉行頒獎典禮暨得獎作品展，從全國攝影愛好者投稿作品中選出100幅得獎作品，涵蓋16鄉鎮市，並將每幅作品拍攝地點結合GPS座標，未來整合至台東觀光旅遊網，讓遊客可依照片與座標尋訪拍攝景點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。