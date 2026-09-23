腦動脈瘤破裂來得又急又猛 醫揭「爆裂性頭痛」是警訊…3類人要當心

花蓮縣新城鄉民代表參選人邱鳳英昨參加地方活動時突然倒地昏迷，經電腦斷層檢查疑為腦內血管瘤破裂、造成嚴重顱內出血，搶救不治。國泰醫院神神經外科主治醫師方耀榮表示，腦動脈瘤平時可能毫無症狀，一旦破裂可能在短時間內奪命，若突然出現「這輩子從未有過」的爆裂性劇烈頭痛，甚至合併頸部僵硬、意識改變，應立即就醫。

不少人將腦動脈瘤破裂與一般腦中風混為一談，方耀榮指出，腦中風主要可分為缺血性及出血性，腦動脈瘤破裂屬於造成出血性腦中風的原因之一，最典型是造成蜘蛛網膜下腔出血。若出血量較大，也可能合併腦內出血，壓迫周圍正常腦區。

腦動脈瘤最危險之處，在於破裂前沒有明顯症狀。方耀榮說，門診確實常碰到民眾因長期頭痛、頭暈，擔心自己是不是有腦動脈瘤，若頭痛已持續2、3年，可能與偏頭痛等其他原因有關。真正需要高度警覺的，是過去從未發生、突然出現且迅速達到疼痛高峰的「爆裂性頭痛」。

「突然非常痛，跟以前的頭痛完全不一樣，就要小心。」方耀榮表示，腦動脈瘤破裂時，患者除劇烈頭痛，也可能出現頸部僵硬、惡心嘔吐、意識改變，嚴重甚至當場昏迷。這類患者到急診後，通常會立即接受電腦斷層等檢查，必要時進一步進行腦血管攝影。

至於尚未破裂的腦動脈瘤，多數是在健檢或因其他原因接受腦部影像檢查時意外發現。但若動脈瘤較大，也可能壓迫周邊腦神經，依位置不同出現複視、眼球活動異常等神經症狀。腦動脈瘤一旦破裂，致死及重度失能風險相當高。

方耀榮以臨床上較容易理解的方式形容，約可粗略分成「三個三分之一」，3分之1的患者來不及送醫，部分即使送到醫院仍因出血嚴重而預後不佳，3分之1的患者經及時治療後有機會存活。另3分之1即使成功救回，仍可能因腦部出血留下肢體無力、認知變慢、健忘等後遺症，嚴重程度與出血量及受損位置有關。

哪些人要特別小心？方耀榮指出，腦動脈瘤與多重因素有關，包括家族史、女性、年齡、抽菸及高血壓等，其中「能改變的風險」尤其重要。已知有動脈瘤的人若持續抽菸，破裂風險會增加，戒菸、避免過量飲酒及控制血壓，都是重要的預防措施。

若父母、兄弟姊妹等一等親曾發生腦動脈瘤，則可與醫師討論是否接受腦血管檢查。方耀榮表示，磁振血管攝影（MRA）不具游離輻射，部分檢查也不需施打顯影劑，可用於評估腦部血管。至於電腦斷層血管攝影（CTA）通常需要顯影劑，也涉及輻射暴露，臨床上會依患者狀況選擇。