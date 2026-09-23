快訊

4年前就知鄭運鵬穩輸…站台黃世杰卻大讚張善政 賴總統：他是好人才

4天連假後準颱風「舒力基」直撲台 ？ 氣象署指這天北轉角度是關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

「沒早餐、沒備品」礁溪平日住一晚7100元 財經作家酸：國旅真棒

聯合新聞網／ 綜合報導
國旅最讓人詬病的就是住宿費用太貴。 圖／Ingimage
國旅最讓人詬病的就是住宿費用太貴。 圖／Ingimage

國旅到底值不值得玩，一直以來常常是許多人討論的話題。財經作家阿格力昨（22）日在臉書分享礁溪住宿的感受，他說住一晚要價7100元，卻沒有附早餐和備品，若要吃早餐還得要加錢，讓他非常傻眼，忍不住大酸「國旅真的很棒」。

阿格力表示因為工作關係，因此到礁溪住一晚。當天是星期一，屬於冷門時段，但是下榻的飯店房間一晚卻要價7100元，不僅如此，飯店還沒有附早餐也沒有給備品，若要在飯店裡吃早餐，就得多加1400元的選購價，讓他只能無奈地到超商跟藥妝店買早餐跟牙刷。

阿格力說這次到宜蘭礁溪是為了工作拍攝，並非旅遊，因為廠商辦在礁溪，所以才會在當地住一晚，但沒想到周一冷門時段的住宿價格還那麼貴，而且也沒有含早餐和備品，讓他覺得「很扯」。

貼文一出也讓不少網友相當訝異，「1400的早餐是有龍蝦喔？」、「國旅最近也有補助，但房價已經漲一輪了，只能說『咎由自取』，國旅會衰敗都有原因的」、「旅宿業的薪資普遍不高，真的不知道房價在貴什麼」、「我覺得可以不主動提供備品，但客人有要求的時候還是要給，像這樣強制拿掉真的很北七」、「真的很討厭無備品政策」、「真的不懂無備品哪裡環保！根本變相降規服務和質感，超爛」、「就說國旅是有錢人在玩的啊」。

國旅 礁溪 飯店

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國旅住1晚6千「冰箱只微涼」！櫃檯曝原因 Cheap川普梗吐槽：偷走冷藏

大學生都不國旅？實習生一句話讓她愣住 數據揭「驚人差距」

阿里山風景讓他「重拾國旅信心」 網曝致命傷：台灣不缺美景

員工旅遊「住宿自費4500元」 上班族心寒質疑：這算哪門子福利？

相關新聞

一連五天光復節連假疏運啟動 雙鐵加開班次、開放訂票

今年光復節3天連假下個月底登場，雙鐵也啟動一連五天的連假疏運措施。高鐵周五凌晨起開始搶票，台鐵則於今天搶先釋出，但花東實名制列車將於明天凌晨0時起開放訂購，提醒返鄉需求旅客留意。

「沒早餐、沒備品」礁溪平日住一晚7100元 財經作家酸：國旅真棒

國旅到底值不值得玩，一直以來常常是許多人討論的話題。財經作家阿格力昨（22）日在臉書分享到礁溪住宿的感受，他說住一晚要價7100元，卻沒有附早餐和備品，若要吃早餐還得要加錢，讓他非常傻眼，忍不住大酸「國旅真的很棒」。

收假後準颱風「舒力基」直撲台？ 氣象署：周六北轉角度是關鍵

準颱風舒力基還在醞釀中，不過專家示警，它恐以中颱前段班之姿靠近台灣，目前美國及歐洲模式都認為，颱風會在下周二從東南方直撲台灣，但AI模式卻認為會北轉，氣象署目前較支持AI模式看法，不過仍不排除颱風登陸可能，周六將是觀察的關鍵時間點。

感覺人生到了盡頭！21歲罹骨癌肺轉移 北榮新技術讓她重新跳舞還當媽

27歲王小姐，5年前因右大腿疼痛兩個多月，原以為是拉傷，不以為意，但某次外出旅遊時，右大腿疼痛劇烈，經檢查發現，右大腿竟有一顆如大拇指大小的腫瘤，確診為俗稱「骨癌」的惡性骨肉瘤。在台北榮總最新技術「免截骨原位冷凍」生物性重建技術治療下，成功消除癌細胞、治療癌症，且經5年追蹤都未復發，並於去年喜獲麟兒。

偏頭痛不是吃止痛藥就好 醫揭「這三警訊」小心惡性循環

許多民眾在氣候變化、周末補眠後，偏頭痛發作，長期下來止痛藥失效，影響生活品質。醫師指出，若出現「藥愈吃愈多且藥效變短」、「未發作就預先吃藥」、「非特定品牌無效」等三大指標，代表過度使用藥物，應積極就醫評估。

台東百拍選出100幅作品 得獎攝影點結合GPS打造攝影地圖

由台東縣政府主辦的「台東百拍．鏡入座標」照片徵選活動，今天在台東桂田喜來登酒店舉行頒獎典禮暨得獎作品展，從全國攝影愛好者投稿作品中選出100幅得獎作品，涵蓋16鄉鎮市，並將每幅作品拍攝地點結合GPS座標，未來整合至台東觀光旅遊網，讓遊客可依照片與座標尋訪拍攝景點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。