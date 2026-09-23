「沒早餐、沒備品」礁溪平日住一晚7100元 財經作家酸：國旅真棒

國旅到底值不值得玩，一直以來常常是許多人討論的話題。財經作家阿格力昨（22）日在臉書分享到礁溪住宿的感受，他說住一晚要價7100元，卻沒有附早餐和備品，若要吃早餐還得要加錢，讓他非常傻眼，忍不住大酸「國旅真的很棒」。

阿格力表示因為工作關係，因此到礁溪住一晚。當天是星期一，屬於冷門時段，但是下榻的飯店房間一晚卻要價7100元，不僅如此，飯店還沒有附早餐也沒有給備品，若要在飯店裡吃早餐，就得多加1400元的選購價，讓他只能無奈地到超商跟藥妝店買早餐跟牙刷。

阿格力說這次到宜蘭礁溪是為了工作拍攝，並非旅遊，因為廠商辦在礁溪，所以才會在當地住一晚，但沒想到周一冷門時段的住宿價格還那麼貴，而且也沒有含早餐和備品，讓他覺得「很扯」。

貼文一出也讓不少網友相當訝異，「1400的早餐是有龍蝦喔？」、「國旅最近也有補助，但房價已經漲一輪了，只能說『咎由自取』，國旅會衰敗都有原因的」、「旅宿業的薪資普遍不高，真的不知道房價在貴什麼」、「我覺得可以不主動提供備品，但客人有要求的時候還是要給，像這樣強制拿掉真的很北七」、「真的很討厭無備品政策」、「真的不懂無備品哪裡環保！根本變相降規服務和質感，超爛」、「就說國旅是有錢人在玩的啊」。